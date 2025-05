Secondo appuntamento con “Scrittori da bere e Musica da assaggiare” al Castello San Giorgio di Maccarese

L’evento si svolge con il contributo della Regione Lazio, con il patrocinio del Comune di Fiumicino in collaborazione con le Pro Loco di Fiumicino, Focene e Fregene Maccarese, le associazioni sociali e di categoria locali, le aziende e le realtà produttive del territorio.

di Dario Nottola

Domenica 18 maggio, alle 18, il secondo appuntamento del percorso letterario, musicale ed enogastronomico “Scrittori da bere e Musica Assaggiare” fa tappa nel settecentesco Castello San Giorgio, a Maccarese. L’antica struttura, dove vissero nei secoli numerose famiglie nobili, dagli Anguillara, ai Mattei, fino ai Pallavicini e Rospigliosi è ben rappresenta nell’acquerello del giornalista e vignettista Franco Bevilacqua, realizzato appositamente per questo progetto.

La manifestazione è organizzata dal MIC -Music International Compound, Daniela Brancati presidente, direttore artistico Carlo Capria, coordinamento e comunicazione Loredana Gelli. Daniela Brancati ha ideato il format nel 2006 quando, nella Corte del Castello Aldobrandesco di Arcidosso- Grosseto, è stata presentata la prima edizione.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti, previa prenotazione alla mail infoscrittoridabere@gmail.com. Utilizzando la stessa mail è possibile richiedere la visita gratuita, fino a completamento dei posti disponibili, al Castello San Giorgio e all’Ecomuseo del Litorale Romano.

Alle ore 16:30 lo storico Giovanni Zorzi guiderà i visitatori alla scoperta delle bellissime stanze del Castello e degli archivi che custodiscono la storia della comunità del territorio.

Un’iniziativa inclusiva che vuole unire i punti d’eccellenza di una terra antica e fertile come quella di Fiumicino, città capace di far convivere con successo un aeroporto all’avanguardia delle offerte turistiche, per otto anni consecutivi dichiarato miglior aeroporto europeo e aziende d’eccellenza.

Ai racconti degli stessi produttori si intrecciano i linguaggi della musica e della letteratura, anche quella più curiosa e insolita, uniti empaticamente dalle emozioni, dalla conoscenza e dalle esperienze che si vivranno in questo luogo affascinante non lontano dalla Capitale, per scoprire la sua storia centenaria e il suo attuale valore. A dare il benvenuto agli ospiti sarà Claudio Destro, amministratore delegato della Maccarese S.p.A Società Agricola Benefit e presidente del polo di formazione per lo sviluppo agrozootecnico.

Alle ore 18 Daniela Brancati, giornalista e scrittrice, Presidente del Music International Compound, partendo spunto dai libri, dialogherà con gli autori su temi di attualità intrecciando le connessioni tra letteratura, musica e territorio. Saranno presenti in questa serata: Luigi Di Gregorio con il saggio “War room. Attori, strutture e processi della politica in campagna permanente” edito da Rubettino; Carmine Fotiaautore di “Scusaci Bettino” Heraion Creative Space Editore; Oria Gargano con il romanzo “L’Amore Poderoso” Iacobelli Editore; Laura Renzi Che ha scritto il romanzo storico di spionaggio “L’altra Vita” per Edizioni Clandestine e Yari Selvetella con “La mezz’ora della verità” edito da Mondadori.

Tra una conversazione e l’altra si alterneranno sul palco gli intermezzi musicali del chitarrista Paolo Rainaldi e della cantante Francesca Relli. Paolo Rainaldi a soli quattordici anni già collaborava con Edoardo Vianello. Ha vissuto poi tre anni a New York dove ha suonato, tra gli altri, con il batterista di Sting,Homar Hakim. Autore e arrangiatore, affianca vari artisti tra i quali la cantante Francesca Alotta. Romana, con una passione viscerale per la musica, Francesca Relli è stata corista nel programma Amici di Maria De Filippi nel 2014 e ha perfezionato nel tempo una forte identità musicale partecipando a numerosi talent televisivi. In questa serata Paolo Rainaldi e Francesca Rellisi presentano con il progetto Acoustic Sessione propongono un repertorio internazionale collaudato (il duo ha all’attivo oltre mille concerti)che saprà emozionare il pubblico.

A Seguire”Quattro passi fra i ricordi di Fregene”. A parlare di Fregene, tra aneddoti e curiosità è Dario Salvatori, giornalista, critico musicale, conduttore radiofonico e scrittore italiano.

Ore 19 “I produttori si raccontano”. In questa serata, oltre alla Maccarese S.p.A Società Agricola Benefit con la sua produzione di olio e mandorle che saranno degustate nella serata, a salire sul palco di Scrittori Da Bere e Musica Da Assaggiare sono:l’Azienda F.lli Mengoni produttrice, tra l’altro, delle carote con cui sono realizzati i dolci della Pasticceria di Roberto Fieni di Focene che proporrà delle deliziose mousse realizzate per l’occasione; l’Azienda agricola biologica Ammano di Luigi De Angelis con i suoi assaggi di formaggi; Flavio Cerulli Sushi Meat della centenaria macelleria Cerulli di Fiumicino che realizzerà alcuni esclusivi Meat Rolls nelle varianti cotte e crude con abbinamenti gustosi che vanno dal roastbeef con cavolo julienne, salsa tonnata, capperi e panko di patata viola al veggy shiitake, hosomaki di riso con avocado e carota, philadelphia e fungo shiitake, una squisita unione fra la tradizione giapponese e la qualità delle materia prime locali; l’Azienda Vinicola Solis Terrae di Massimo Caucci che per l’occasione farà degustare tre vini d’eccellenza: Bullule extra dry, Goccia ambrata e Doc Roma rosso; Marco Pompedda e Andrea Angelini del Birrificio Primo Fiumicino offriranno un assaggio delle loro birre artigianali.