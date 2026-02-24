Sanremo 2026, il sindaco Baccini si congratula con Mara Sattei: “Orgoglio per Fiumicino”

La cantante torna sul palco dell’Ariston con un nuovo brano autoriale

Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha espresso le proprie congratulazioni alla giovane artista Mara Sattei, nata a Fiumicino il 28 aprile 1995, che questa sera si esibirà sul palco del Teatro Ariston nella prima serata del Festival di Sanremo.

La cantante ha iniziato il suo percorso artistico nel 2013 con la partecipazione al talent show Amici e, da allora, ha costruito una carriera musicale di grande successo, collezionando 18 dischi di platino e 6 dischi d’oro. Nel 2022 ha pubblicato l’album d’esordio Universo, consolidando ulteriormente la propria presenza nel panorama musicale italiano.

Tra le tappe più rilevanti del suo percorso artistico figura anche l’apertura dei concerti dei Coldplay, un traguardo internazionale che testimonia il valore e la crescita della cantante. Quest’anno Mara Sattei torna al Festival di Sanremo per la seconda volta, dopo l’esordio del 2023, presentando il brano Le cose che non sai di me, un progetto autoriale con testo scritto dalla stessa artista.

“Un orgoglio per Fiumicino — dichiara il primo cittadino — Le auguriamo un’emozionante performance e un grande successo al Festival di Sanremo, certi che continuerà a portare alto il nome della nostra città, in Italia e nel mondo, attraverso la sua musica”.