Torre in Pietra, Pagliuca-Zorzi “dopo due anni di segnalazioni finalmente bonificata discarica di via della Muratella”

“Continueremo a vigilare affinché lo spazio non torni ad essere oggetto di abbandoni indiscriminati”

“Finalmente, dopo due anni di segnalazioni da parte dei cittadini – che abbiamo raccolto, verificato e riproposto attraverso atti e interventi ufficiali – l’area di via della Muratella è stata bonificata.” Lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca (Capogruppo PD) e Fabio Zorzi (Consigliere comunale PD).

“Si tratta – proseguono – dello spazio antistante gli ex capannoni, oggi in disuso, dell’Azienda Agricola Orto Sole, nella località di Torre in Pietra, dove nel tempo si era formata una discarica abusiva di proporzioni preoccupanti. Un accumulo di rifiuti che rappresentava non solo un grave danno ambientale, ma anche un rischio igienico-sanitario e un pessimo biglietto da visita per il territorio.”

“È una buona notizia per la comunità – sperando che ora quei sacchi bianchi non vengano dimenticati – ma non possiamo non sottolineare che si è intervenuti con un ritardo inaccettabile. Per oltre due anni i residenti hanno convissuto con una situazione di degrado evidente, più volte denunciata e rimasta senza risposte tempestive. Solo dopo ripetute sollecitazioni e prese di posizione pubbliche si è arrivati alla bonifica dell’area. Continueremo a vigilare affinché lo spazio non torni ad essere oggetto di abbandoni indiscriminati e chiediamo all’Amministrazione di attivare controlli più stringenti e misure di prevenzione efficaci. Il decoro e la tutela ambientale non possono dipendere dalla pressione dei cittadini o dall’insistenza dell’opposizione, ma devono essere una priorità costante di chi governa.” Concludono Di Genesio Pagliuca e Zorzi.