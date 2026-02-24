Servizi comunali, Onorati replica alle critiche e rilancia la gestione in house

“Piano di riorganizzazione in fase di studio per scuole e assistenza, con obiettivo stabilità occupazionale e sostenibilità economica”

“Chi accusa la nostra Amministrazione dimostra di avere la memoria corta: la situazione presente è il risultato di oltre dieci anni di scelte politiche compiute proprio da chi oggi siede tra i banchi dell’opposizione. L’esternalizzazione dei servizi di pulizia e assistenza scolastica è stata una loro decisione, ed è singolare che ora chiedano a noi uno studio di fattibilità per l’internalizzazione” lo dichiara il vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Giovanna Onorati.

“Stiamo lavorando – prosegue – a un piano complessivo di riorganizzazione dei servizi comunali, ed è allo studio un progetto strutturato per la gestione in house di alcuni servizi strategici, a partire proprio da quelli che riguardano i bambini e le scuole”.

“L’internalizzazione non è un annuncio da conferenza stampa per generare clamore – ribadisce – o, peggio ancora, rumore mediatico: è un processo complesso che richiede equilibrio di bilancio e una visione sociale ampia. Per questo stiamo valutando quali servizi possano essere riportati all’interno in modo graduale e duraturo. Chi oggi parla di tutela delle lavoratrici dovrebbe ricordare che è stato proprio nel corso della precedente amministrazione che si è scelto di frammentare i servizi nel tentativo di ridurre i costi“.

“Noi non intendiamo limitarci a gestire le conseguenze di scelte affrettate o improvvisate, ma piuttosto costruire soluzioni che garantiscano qualità del servizio e maggiore stabilità per i lavoratori. L’Amministrazione continuerà a lavorare lontano dalle polemiche e vicino ai cittadini, alle famiglie e a chi ogni giorno opera nelle nostre scuole. Rispondiamo alle provocazioni esclusivamente per amore della verità, consapevoli che ciò che conta davvero sono le soluzioni e le azioni concrete.” conclude Giovanna Onorati