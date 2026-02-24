Trasporti Fiumicino: Accordo tra Regione e Comune sul nuovo bando TPL

Al centro del tavolo, il nuovo bando regionale per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)

Si è tenuto un vertice decisivo per il futuro della mobilità locale tra l’Assessore alla Mobilità e ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, e l’Assessore ai Trasporti del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia. All’incontro, definito di fondamentale importanza per il territorio, hanno preso parte anche Massimiliano Graux (Federazione Provincia di Roma di Fratelli d’Italia) e Stefano Travaglini (Coordinamento Fiumicino FDI).

Al centro del tavolo, il nuovo bando regionale per il Trasporto Pubblico Locale (TPL), una riforma complessa che punta a una gestione più razionale ed efficiente dei collegamenti. Durante il confronto è stata confermata una novità sostanziale: per evitare contraccolpi operativi e finanziari ai Comuni, la Regione Lazio ha deciso di andare verso una proroga al 1° luglio 2026 dell’avvio del nuovo servizio.

Questa decisione, come sottolineato dall’Assessore Fabrizio Ghera, nasce dalla volontà di accompagnare le amministrazioni locali in un passaggio tecnico delicato, garantendo la continuità dei servizi senza gravare sui bilanci comunali. “Abbiamo deciso di posticipare l’avvio delle Unità di Rete al 1° luglio per dare ai territori il tempo necessario per adeguarsi in modo efficace e partecipato”, ha dichiarato Ghera.

L’Assessore Angelo Caroccia ha espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro: “La proroga è una boccata d’ossigeno che ci permette di pianificare al meglio l’integrazione di Fiumicino nel nuovo sistema regionale, assicurando che i cittadini non subiscano disagi durante la transizione.”

Per Massimiliano Graux e Stefano Travaglini, la riuscita del tavolo dimostra l’efficacia del dialogo tra filiera istituzionale e forze politiche: “L’attenzione della Regione verso Fiumicino è massima. Questa proroga dimostra pragmatismo e vicinanza alle reali esigenze di un comune che rappresenta uno snodo nevralgico per l’intera provincia.”

L’incontro ha confermato la volontà comune di trasformare il sistema dei trasporti in un servizio sempre più moderno, partendo dal consolidamento delle infrastrutture esistenti e da un sostegno economico certo da parte della Giunta Rocca.