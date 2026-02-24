Fiumicino approva il nuovo regolamento Taxi e NCC: più licenze, sconti e mobilità sostenibile

Il Consiglio comunale dà il via libera al provvedimento immediatamente esecutivo: 100 nuove licenze NCC, 34 taxi e agevolazioni per utenti fragili

Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato, dichiarandolo immediatamente eseguibile, il nuovo regolamento per Taxi e NCC, un provvedimento atteso che introduce importanti novità per il trasporto pubblico non di linea e punta a rafforzare l’organizzazione della mobilità cittadina.

“Siamo soddisfatti del lavoro svolto in questi mesi. Questo nuovo regolamento rappresenta un passo decisivo per modernizzare il sistema della mobilità del nostro territorio e offrire un servizio più efficiente e trasparente a cittadini, turisti e lavoratori. Fiumicino è una città in forte crescita e aveva bisogno di un aggiornamento delle regole per rispondere alle nuove esigenze del trasporto pubblico non di linea”, ha dichiarato l’assessore Angelo Caroccia.

Tra le novità principali spicca l’introduzione di una scontistica del 20% per alcune categorie di utenti: donne sole o con minori nelle ore notturne, corse da e per ospedali, spostamenti legati a eventi serali, giornate di blocco del traffico e persone con disabilità. Per queste ultime è prevista inoltre una particolare attenzione attraverso licenze dedicate a veicoli attrezzati con pedane e dispositivi di sollevamento.

Il regolamento si allinea alle normative europee, nazionali e regionali e stabilisce l’obbligo di aggiornamento entro 90 giorni in caso di modifiche legislative, garantendo un costante adeguamento del servizio e maggiore coerenza con il quadro normativo vigente. Per i comuni sede di aeroporto, come Fiumicino, viene inoltre introdotta la possibilità di aumentare le licenze fino al 20% nei casi di domanda strutturalmente superiore, con l’obbligo di impiegare veicoli ecologici per favorire una mobilità più sostenibile.

Gli uffici comunali sono già al lavoro per il bando che porterà all’assegnazione di 100 nuove licenze NCC e 34 nuove licenze taxi. In attesa della procedura, saranno rilasciate licenze stagionali per far fronte al periodo di maggiore richiesta.

“Grazie all’introduzione di strumenti innovativi per ridurre le attese e migliorare l’offerta — spiega l’assessore — come turnazioni aggiuntive, seconde guide e licenze temporanee o stagionali, possiamo intervenire rapidamente nei momenti critici, garantendo una presenza costante dei taxi sul territorio e tempi di servizio più adeguati”.

“Il provvedimento – conclude Caroccia – è il frutto di un lavoro di squadra tra uffici comunali, dirigenza, consiglieri e rappresentanti delle categorie interessate: un risultato condiviso che rafforza l’organizzazione della mobilità cittadina e risponde in modo concreto alle esigenze del territorio“.