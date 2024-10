Romics, al via oggi la XXXIII edizione del festival internazionale di fumetto, animazione, cinema e games

5 padiglioni con oltre 350 espositori pronti ad accogliere il pubblico negli oltre 70.000 mq espositivi

di Dario Nottola

Da oggi, fino al 6 ottobre, alla Fiera Roma, alle porte di Fiumicino, sulla via Portuense, andrà in scena la XXXIII edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games. Un appuntamento che, per quattro giornate, dalle 10 alle 20, vede un programma ricco di eventi, ospiti, anteprime esclusive e spazi dedicati ai fan di tutte le età. Una manifestazione con eventi in contemporanea nei 5 padiglioni e con oltre 350 espositori pronti ad accogliere il pubblico negli oltre 70.000 mq espositivi.

Ospite speciale sarà Cristina D’Avena che sarà protagonista di un evento sabato 5 alle 18. L’appuntamento è al Padiglione 8 – Sala Grandi Eventi e Proiezioni. Il manifesto della XXXIII edizione del Festival è realizzato dal disegnatore Giuseppe Palumbo, Romics d’Oro dell’edizione, con un tributo ad Eva Kant e Diabolik, due icone intramontabili del fumetto italiano.

Il Romics d’Oro sarà conferito anche al giapponese Hidetoshi Omori, direttore delle animazioni e character designer per oltre duecento importanti titoli tra animazioni e videogames; ed a Jim Cornish, storyboard artist che ha lavorato alle più celebri produzioni cinematografiche degli ultimi decenni. Tra gli eventi anche i festeggiamenti per gli anniversari di Pollon, La storia infinita e il tenero Grisù. Tra le mostre, l’esposizione dedicata al Premio Romics del Fumetto 2024, con tutti i vincitori del prestigioso Premio, e ci sarà la nuova area Romics Kids&Junior dedicata ai bambini e alle famiglie.Home pageApre il menu.

COME ARRIVARE IN TRENO La stazione ferroviaria di Fiera di Roma è servita dalla linea FL1 Orte/Fara Sabina – Roma – Fiumicino Aeroporto. Dalla stazione ROMA OSTIENSE: prendere il treno FL1 Orte/Fara Sabina – Roma – Fiumicino Aeroporto e scendere alla fermata Fiera di Roma. Dalla stazione ROMA TIBURTINA: prendere il treno FL1 Orte/Fara Sabina – Roma – Fiumicino Aeroporto e scendere alla fermata Fiera di Roma. Dalla stazione ROMA TERMINI: prendere il treno per Roma Tiburtina. Da qui prendere il treno FL1 Orte/Fara Sabina – Roma – Fiumicino Aeroporto e scendere alla fermata Fiera di Roma Dal lunedì al venerdì 129 treni collegano la stazione di Fiera di Roma con la Capitale. Il sabato, in occasione dell’evento, i 90 collegamenti ordinari saranno potenziati con ulteriori 6 treni straordinari. La domenica, i 72 treni che solitamente viaggiano tra Roma ed il polo espositivo, verranno incrementati con ulteriori 12 collegamenti straordinari in vista della rassegna.