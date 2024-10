Performances teatrali e laboratori didattici per adulti e bambini al Parco Archeologico Archeologico di Ostia Antica

Gli eventi si terranno nelle domeniche di ottobre all’interno del sito archeologico

di Dario Nottola

A partire da domani, nelle domeniche di ottobre, all’interno del Parco archeologico di Ostia antica, ci saranno quattro appuntamenti dedicati al mito e all’archeologia, con performances musicali e laboratori teatrali e didattici a cura di Associazione Fabrica.

È l’evento “De-Sidera et Dis-Astra“, un percorso multidisciplinare, per adulti e bambini, il cui progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo fuori dal centro 2024. Domani, domenica 6 ottobre, alle 10.30, è in programma il laboratorio-conferenza di teatro e di espressività “Metaforme” per adulti; alle 14.30 passeggiate guidate per bambini e adulti e laboratorio per bambini “Che mito!”; alle 17 lo spettacolo “La Stanza di Pan”.

Gli altri appuntamenti sono in agenda il 13, 20 e 27 ottobre. Per partecipare alle iniziative occorre prenotare via email a info@fabricassociazione.it . Domani, inoltre, sarà possibile visitare di notte il Castello di Giulio II ad Ostia antica ed il Museo delle Navi a Fiumicino.

L’iniziativa, che rientra nel Piano di Valorizzazione del Ministero della cultura, è ad ingresso gratuito. L’orario di apertura notturno è in entrambi i casi dalle 19.30 alle 23 (ultimo ingresso ore 22.30). Infine, domani, per l’iniziativa #domenicalmuseo, c’è ingresso gratuito in tutti i Luoghi della Cultura statali.

I siti del Parco archeologico sono tutti aperti gratuitamente, ciascuno secondo il proprio orario.