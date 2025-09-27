Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 27 Settembre 2025

“One for Liburna” grande successo per l’evento organizzato dal comitato Saifo

Quasi 100 persone hanno partecipato alla serata di musica e visite guidate per raccoglierer fondi per sostenere il cantiere

 

 

È stato un successo di pubblico l’evento “One for liburna”, la serata di musica e visite al cantiere della costruenda nave romana, organizzata dal comitato Saifo anche per raccogliere fondi a seguito dell’incendio che questa estate aveva devastato il magazzino.

 

 

L’idea dell’evento nasce anche grazie al contributo di tanti realtà associative e aziendali come la Jake&Elwood music agency che ha voluto contribuire alla rinascita della nave offrendo gratuitamente service audio e gruppi musicali per la serata. Con l’occasione è stato lanciato anche il nuovo merchandising della Liburna, come la t-shirt “One for Liburna”. Quasi 100 persone hanno partecipato alle visite guidate pomeridiane.

 

 

“Ringraziamo tutti, compreso l’associazione Suodales, di rievocazioni storiche, e la Protezione Civile Nazionale Anvvfc Goea odv di Fregene-Fiumicino che ha garantito la sicurezza dell’area. Tutte hanno partecipato gratuitamente” ha dichiarato il presidente di Saifo Massimo Bianchi.

 

 

Ora l’attenzione di Saifo torna a spostarsi su comune e Regione. I fondi stanziati dalla Pisana sono fermi da un anno, per cavilli procedurali.

 

 

“Spero che i due dirigenti riescano a parlarsi rapidamente tra di loro, e a trovare una soluzione. La nave non può aspettare un altro inverno senza interventi. Dobbiamo fare in fretta”, ha concluso Bianchi

 

 

 

