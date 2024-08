“Notti d’Estate 2024”, ieri sera l’esuberante e talentuosa Valentina Persia regina del palco

La comica si è esibita di fronte ad una folla di pubblico che l’ha accolta con grande entusiasmo

Regina del palco di “Notti d’Estate 2024”, ieri sera in Darsena, l’esuberante e talentuosa, Valentina Persia. La comica di origini abruzzesi, si è esibita di fronte ad una folla di pubblico che l’ha accolta con grande entusiasmo. Quasi due ore di puro divertimento durante le quali la Persia non si è risparmiata in continue battute e freddure esilaranti che hanno reso lo spettacolo un vero successo.

Ad introdurre la serata è stata la “Tania Frison band” già protagonista, lo scorso 3 agosto, dell’apertura del Concerto dei Gemelli Diversi, a Passoscuro. La cantante del gruppo, Tania, nota per la sua carriera come cantante e cantautrice, con un background che include diverse collaborazioni con artisti italiani di fama internazionale, come Ivana Spagna ed i Maria Bazar, oltre a diverse apparizioni in programmi televisivi.

“Notti d’Estate 2024 si sta rivelando un successo straordinario – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Federica Poggio, durante il saluto introduttivo – La partecipazione del pubblico è entusiasmante e spettacoli come quello di Valentina Persia sono la testimonianza della qualità della nostra programmazione. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa serata speciale, dalla ‘Tania Frison band’ a tutto lo staff organizzativo. È un piacere vedere la Darsena così animata e piena di energia positiva”.

“Grazie agli eventi che ormai dal 10 luglio animano le serate estive, si percepisce un’atmosfera nuova nella nostra città, un’aria di cambiamento e crescita. Siamo orgogliosi che il lavoro di squadra di questa amministrazione stia portando a risultati concreti e visibili” ha sottolineato l’Assessore al Bilancio e Tributi, Vincenzo D’Intino.

La serata, ricca di risate e buona musica, ha lasciato il pubblico con il sorriso sulle labbra ed il desiderio di tornare per le prossimi appuntamenti con “Notti d’Estate 2024”.