Miss Italia Lazio, Fiumicino cala il tris: Elisa Buoninconti è Miss Eleganza Roma 2026

Dopo Veronica Paolini ed Elisa Chiodetti, un’altra 18enne di Fiumicino conquista una fascia regionale. Per Buoninconti arriva anche il pass alle Prefinali Nazionali di Miss Italia

di Dario Nottola

Fiumicino cala il tris nella stagione di Miss Italia Lazio 2026. Dopo le vittorie di Veronica Paolini, eletta Miss Cinema Lazio, e di Elisa Chiodetti, incoronata Miss Sorriso Lazio, è Elisa Buoninconti a portare nella città del litorale una terza fascia regionale, conquistando il titolo di Miss Eleganza Roma 2026.

La diciottenne di Fiumicino è stata eletta ieri sera al Bellarium Roof di Frascati, nel corso della Prefinale Regionale che ha visto protagoniste 40 concorrenti e ha completato la squadra delle 21 ragazze attese alla Finalissima di Miss Lazio.

Una vittoria che non nasce all’improvviso, ma premia un percorso costruito con continuità durante l’intera stagione. Elisa aveva già sfiorato il titolo a Fondi, classificandosi seconda nella finale di Miss Sorriso Lazio, ed era poi entrata nella cinquina sia a Rocca Priora, nella serata dedicata a Miss Bellezze del Lazio, sia a Formia, dove aveva conquistato il quinto posto nella finale di Miss Sport Givova Lazio.

Piazzamenti ripetuti che avevano messo in evidenza la “sua presenza scenica e la sua capacità di interpretare la passerella”. Al Bellarium è arrivata la conferma definitiva, con una fascia che “riconosce proprio quell’eleganza mostrata tappa dopo tappa”.

Capelli biondi e occhi verdi, Elisa Buoninconti ha 18 anni ed è diplomata. Affianca all’attività di modella il lavoro come bagnina e cameriera, esperienze che raccontano una ragazza abituata all’impegno e alla responsabilità. Il suo sogno è entrare nel mondo dello spettacolo e costruire un futuro professionale tra moda, televisione e intrattenimento.

A decretarne la vittoria è stata la giuria tecnica presieduta dal personal trainer Tommaso Capezzone. Ne facevano parte, tra gli altri, il presidente del Consiglio Comunale di Frascati Corrado Spagnoli, lo chef e personaggio televisivo Bruno Brunori, il produttore cinematografico Luca Mastrangelo, il lookmaker Lello Sebastiani e, in rappresentanza di Framesi, Piera Lezzi del salone Orchidea di Roma.

La scelta della giuria ha premiato non soltanto la prova offerta durante la Prefinale, ma anche la crescita dimostrata da Elisa lungo tutto il tour regionale. Il titolo di Miss Eleganza Roma rappresenta così il coronamento di una stagione caratterizzata da numerose conferme e da una presenza costante nelle posizioni di vertice.

Con la fascia conquistata a Frascati, Elisa Buoninconti ottiene il pass diretto per le Prefinali Nazionali di Miss Italia, in programma dall’1 al 3 settembre al Palazzo dello Spettacolo di Roma. Un nuovo traguardo che le consentirà di confrontarsi con le candidate provenienti da tutta Italia e di proseguire il proprio cammino verso la fase nazionale del concorso.

La vittoria assume un significato particolare anche per Fiumicino, protagonista assoluta dell’edizione laziale con tre ragazze capaci di conquistare altrettanti titoli. Elisa raggiunge infatti Veronica Paolini, Miss Cinema Lazio 2026, ed Elisa Chiodetti, Miss Sorriso Lazio 2026.

Le tre ragazze di Fiumicino approdano ora insieme ad altre 18 concorrenti provenienti da tutto il Lazio alla Finalissima Regionale, in programma il 28 e 29 agosto a San Felice Circeo. Una presenza corale che conferma il ruolo da protagonista assunto dalla città del litorale in questa edizione del concorso.

La serata del Bellarium Roof non ha assegnato soltanto la fascia di Miss Eleganza Roma. Nel corso della Prefinale è stata infatti completata la squadra delle 21 finaliste che raggiungeranno il Circeo per contendersi il titolo di Miss Lazio 2026.

Moda, colore e personalità hanno trovato spazio nei due quadri dedicati al Beachwear e al Flower Power. Nel primo, le 40 concorrenti hanno portato in passerella la propria interpretazione della moda mare; nel secondo, il Bellarium si è acceso con colori, suggestioni e richiami alle atmosfere degli anni dei “figli dei fiori”. Due momenti costruiti per permettere alle ragazze di esprimere gusto personale, creatività e capacità interpretativa oltre la tradizionale passerella del concorso.

Ad accompagnare musicalmente l’intera serata è stato il dj Marco Angeli, che ha scandito con le sue selezioni i diversi momenti dello spettacolo, dalle sfilate alle proclamazioni. A condurre la Prefinale è stata Margherita Praticò, agente regionale del concorso, mentre la regia è stata affidata al direttore artistico Mario Gori.

La Finalissima Regionale si svolgerà nello splendido scenario dei Giardini di Vigna La Corte, all’interno della quarta edizione di “Lazio, la Bellezza del Talento”, il format che durante l’estate ha accompagnato il tour di Miss Italia Lazio valorizzando giovani talenti, moda, spettacolo e luoghi simbolo della regione.

Da Frascati al Circeo, la corsa verso la corona regionale entra ora nella sua fase decisiva. Per Elisa Buoninconti, invece, il viaggio ha già superato un nuovo confine: dalla continuità dei piazzamenti alla prima fascia, fino al pass che le apre le porte del palcoscenico nazionale di Miss Italia.