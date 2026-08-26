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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 26 Agosto 2026

Trasporto pubblico, Caroccia: “Situazione insostenibile, l’azienda paghi subito gli stipendi”

L’Amministrazione comunale sollecita una soluzione rapida: “Tutela dei lavoratori e piena regolarità del servizio devono essere garantite”

 

 

L’Amministrazione comunale segue con attenzione la situazione del trasporto pubblico locale, consapevole dei disagi che sta causando ai cittadini in queste ore e continua a sollecitare l’azienda, già convocata dall’Assessore Caroccia per un confronto, affinché provveda al più presto al pagamento degli stipendi ai lavoratori.

 

 

“La situazione è diventata insostenibile. Non è accettabile che, ogni volta che emergono problematiche o difficoltà legate all’ azienda, siano i lavoratori a trovarsi al centro delle conseguenze, con stipendi che non vengono corrisposti nei tempi previsti – dichiara l’Assessore al Trasporto Pubblico Locale, Angelo Caroccia – Parliamo di persone che ogni giorno svolgono il proprio lavoro e che hanno famiglie e impegni economici da sostenere. A loro va la piena vicinanza dell’Amministrazione comunale”.

 

 

“Stiamo facendo tutto quanto è nelle nostre possibilità per sollecitare l’azienda a procedere con il pagamento degli stipendi. Continueremo a mantenere alta l’attenzione e chiediamo all’azienda incaricata del servizio di trasporto pubblico di arrivare in tempi rapidi a una soluzione che tuteli i lavoratori e garantisca ai cittadini il diritto a usufruire di un servizio pienamente regolare ed efficiente.” conclude l’Assessore al Trasporto Pubblico Locale

 

 

 

 

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Caroccia Trasporto Pubblico Trotta
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