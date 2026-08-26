Fregene, malore in spiaggia: muore una donna di 59 anni

La donna si è sentita male dopo essersi avvicinata alla riva. Inutili i tentativi di rianimazione del bagnino e dei sanitari del 118. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso

di Fernanda De Nitto

Sarà l’autopsia a chiarire le effettive cause del decesso di una signora di 59 anni che nel tardo pomeriggio di ieri ha perso la vita nel tratto di spiaggia situato nei pressi del Villaggio dei Pescatori di Fregene.

Intorno alle 18.30 la signora, insieme a parenti e amici, si trovava nei pressi di una struttura balneare di Via Silvia Marina, poco distante alle coste del lido di Maccarese. La donna allontanandosi dal gruppo ha deciso di avvicinarsi a riva per fare il bagno, quando improvvisamente, secondo le testimonianze riportate dai familiari e dai testimoni presenti, ha accusato degli evidenti problemi di salute ed uno stato confusionale.

I soccorsi, data la drammaticità repentina della situazione, sono immediatamente giunti sul posto; a partire dall’assistente bagnante dello stabilimento più vicino al luogo dell’accaduto, che ha subitamente avviato le tecniche di primo soccorso e la rianimazione cardiopolmonare.

Successivamente sono arrivati in spiaggia i sanitari del 118 con l’ambulanza, congiuntamente alla Capitaneria di Porto. I soccorritori proseguendo la manovre di rianimazione, avviate dall’assistente bagnanti, data la gravità dell’evento, hanno provato a far rinvenire la signora anche con l’utilizzo del defibrillatore.

Purtroppo però per la donna, nonostante i perduranti tentativi di intervento, non vi è stato nulla da fare, ed il medico legale non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sarà la conseguente autopsia a chiarire le effettive cause della morte improvvisa della signora che ha lasciato sgomenti i familiari e tutte le persone che nel tardo pomeriggio di ieri erano presenti sulla spiaggia di Fregene.