Caretta caretta torna libera: il 31 agosto il rilascio sulla spiaggia di Passoscuro

Soccorsa a fine luglio nelle acque di Maccarese con un amo conficcato nel palato, la giovane tartaruga è stata curata a Zoomarine. Prima del ritorno in mare, un contest social deciderà il suo nome

di Dario Nottola

Lunedì 31 agosto, alle ore 10:30, dalle spiaggia delle dune costiere di Passoscuro, tornerà in mare la giovane tartaruga marina Caretta caretta soccorsa a fine luglio nelle acque di Maccarese e curata presso il Centro di Primo Soccorso ospitato a Zoomarine.

Grazie alle cure ricevute dai medici veterinari del parco, è stato possibile rimuovere l’amo da pesca che aveva agganciato al palato (collegato a un filo da pesca, a sua volta collegato ad una tanica) e la tartaruga è pronta per essere reintrodotta in mare, proprio nel tratto di litorale in cui era stata segnalata.

La reintroduzione, organizzata da Zoomarine, Openature Foundation e Regione Lazio – Rete TartaLazio, vedrà anche la partecipazione di un gruppo di piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, insieme alle loro famiglie. Saranno inoltre presenti i rappresentanti istituzionali del Comune di Fiumicino e della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino.

Prima del ritorno in mare resta però una cosa da decidere: il suo nome. Zoomarine ha lanciato sui propri canali social un contest aperto al pubblico invitando gli utenti a proporre nei commenti il nome che accompagnerà la giovane tartaruga nel suo ritorno in natura. L’esemplare è ancora troppo giovane per determinarne il sesso e la proposta scelta sarà svelata il 31 agosto, in occasione del rilascio.

La mattinata inizierà alle ore 9:30 con la pulizia della spiaggia a cura del team di Openature Foundation: un’operazione fondamentale per garantire al giovane esemplare un ambiente adatto e sicuro nel quale tornare. Poi, alle 10:30, è prevista la liberazione della Caretta caretta.