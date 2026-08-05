Miss Italia Lazio, al Bellarium di Frascati eletta Maria Rachele Italiani: dieci concorrenti volano alle finali regionali

Assegnate tre fasce e dieci pass per le finali regionali nella quinta selezione del concorso

di Dario Nottola

Dalla terrazza di Frascati che domina Roma, tre nuove fasce e dieci pass per le finali regionali. Le luci della sera, il profilo della Capitale all’orizzonte e il fascino senza tempo di Miss Italia Lazio. È stata una notte di bellezza ed emozioni quella vissuta martedì 4 agosto al Bellarium di Frascati, la suggestiva terrazza panoramica che domina Roma e regala uno degli scenari più affascinanti dei Castelli Romani.

La serata, organizzata da Delta Events in collaborazione con il Bellarium, ha ospitato la quinta selezione regionale di Miss Italia Lazio 2026, consegnando a dieci concorrenti il pass per accedere alle finali regionali.

A conquistare il titolo di Miss Bellarium 2026 è stata Maria Rachele Italiani, 18 anni, di Rieti. Studentessa al liceo delle Scienze umane, Maria Rachele pratica ginnastica ritmica a livello agonistico e ha partecipato a competizioni di Serie A, nazionali e internazionali, raggiungendo anche il titolo di campionessa nazionale senior.

La fascia di Miss Givova Bellarium 2026 è andata a Nicole Boccanera, 22 anni, romana del quartiere Marconi. Insegnante di ginnastica artistica e titolare di un negozio online di abbigliamento, ha praticato per dieci anni la disciplina a livello agonistico.

Lavinia Stefani, 17 anni, studentessa di Roma, residente nel quartiere Monte Mario Alto, ha invece ottenuto il titolo di Miss Framesi Bellarium 2026. Un’esperienza svolta all’interno di un asilo le ha permesso di scoprire una particolare sensibilità verso il mondo dell’infanzia e il desiderio di dedicarsi agli altri.

Oltre alle tre vincitrici delle fasce, altre sette concorrenti hanno conquistato l’accesso alle finali regionali, proseguendo così il proprio cammino verso i titoli del Lazio e le successive fasi del concorso nazionale.

A guidare la serata, con eleganza e ritmo, è stata ancora una volta Margherita Praticò, mentre la regia è stata affidata a Mario Gori. Ad accompagnare le diverse fasi dello spettacolo sono state le selezioni musicali di DJ Marco Angeli.

La giuria, presieduta dal personal trainer Tommaso Capezzone, ha visto tra i propri componenti il presidente del Consiglio comunale di Frascati, Corrado Spagnoli, l’editore di una rivista locale Mirko Fiasco, lo chef e personaggio televisivo Bruno Brunori, il produttore cinematografico Luca Mastrangelo e il lookmaker Lello Sebastiani.

Il viaggio di Miss Italia Lazio 2026 proseguirà venerdì 7 agosto a Pomezia, dove il tour delle finali regionali assegnerà il prestigioso titolo di Miss Eleganza Lazio 2026.