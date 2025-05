Maccarese, tutto pronto per festeggiare San Giorgio: ecco tutti gli appuntamenti dal 9 all’11 maggio

Tra gli appuntamenti anche la “Pedalata di San Giorgio” all’interno dell’Oasi di Castel di Guido

di Dario Nottola

Tutto è pronto per festeggiare San Giorgio, il Santo Patrono di Maccarese, dal 9 all’11 maggio. La festa patronale, aperta venerdì 9 alle 17 con la Processione con la Sacra Immagine di San Giorgio, seguita dalla Messa, sarà ospitata nel campo sportivo della parrocchia con tante attività che coinvolgeranno grandi e piccoli.

Ospite musicale della serata conclusiva (con alle 23 i fuochi d’artificio), domenica 11, alle 21, evento clou, sarà “Capitan Fede” ovvero Federico Poggipollini, carismatico cantautore, produttore musicale e chitarrista storico di Luciano Ligabue! Precedentemente è stato chitarrista e membro ufficiale dei Litfiba. Parallelamente all’attività con Luciano Ligabue, vanta collaborazioni in qualità di cantante, chitarrista e direttore musicale, con importanti artisti quali Achille Lauro, Annalisa Scarrone (con la quale ha duettato alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo) e Gianni Morandi.

Tra gli appuntamenti, domenica 11 maggio in programma la “Pedalata di San Giorgio“, per una immersione totale nell’Oasi di Castel di Guido. Percorso per MTB e travel, due itinerari possibili e guide esperte a disposizione. Partenza ore 9 dalla chiesa San Giorgio. Per avere la traccia dei percorsi scrivere a stefano.incelli@gmail.com.

Ed ancora, venerdì 9 maggio, alle 20, sul palco il gruppo musicale dAltroCanto con lo spettacolo “Battisti InCanto” con i brani più noti di Lucio Battisti, arrangiati per 4 voci dal maestro Emiliano Ciardulli, con una super band.