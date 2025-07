I Sisters Bros alla conquista del mondiale Hip Hop di Phoenix

Il 25 luglio, il trio di giovani talenti del territorio, Manuel Brandelli, Cloe Allucci e Elena Di Vilio alle finali in Arizona



di Fernanda De Nitto

Nel territorio di Fiumicino sono molteplici le eccellenze sportive che si distinguono per talento, professionalità e bravura e che, per tale ragione, trionfano in competizioni mondiali, internazionali e nazionali.

E’ questo il caso di Manuel Brandelli, Cloe Allucci e Elena Di Vilio, un trio di giovani talenti dell’hip hop del territorio pronti a partecipare alle finali mondiali previste in Arizona, a Phoenix, il prossimo 25 luglio.

Il trio con la vittoria nel circuito Hip Hop International si è guadagnato l’incredibile opportunità di rappresentare l’Italia e la Città di Fiumicino ai mondiali.

Manuel Brandelli, ventitreenne, che vive con la famiglia a Parco Leonardo, ha iniziato da bambino ad appassionarsi allo stile di danza, dinamico e in continua evoluzione, iniziando dalla terza elementare a frequentare corsi, per poi far parte di una crew. Ad oggi Manuel si è diplomato al terzo anno di Accademia, e seppur rimanendo studente, per le sue doti e capacità è divenuto anche un attento e scrupoloso insegnante.

“Per me l’hip hop è uno stile di vita totale, che racchiude il senso profondo del mio essere, mediante un potente messaggio di cultura e promozione dello sport inteso come sacrificio e soprattutto passione. Nel tempo sono riuscito a conquistare una finale mondiale nella categoria adulti, oltre che la vittoria di diversi titoli italiani come coreografo. Ora con i Sisters Bros siamo pronti a calcare il palco americano con una coreografia che promette colpi di scena e grandi abilità tecniche, la quale avrà come sottofondo musicale la famosissima e ritmata canzone di Jennifer Lopez Let’s Get Loud” ci ha raccontato Manuel Brandelli, in partenza per Phoenix.

Manuel, seppur giovanissimo, ha già raggiunto successi internazionali di alto valore ed insieme a Cloe e Elena è pronto per questa nuova avventura mondiale statunitense. Le ragazze, rispettivamente di 14 e 13 anni, sono già dei talenti dell’hip hop internazionale, classificandosi seconde nel mondiale tenutosi lo scorso anno in Portogallo, sbaragliando una agguerrita concorrenza di oltre venti crew provenienti dalle più disparate zone del mondo. Le due ragazze, un mix di grinta, genialità e tecnica, hanno vinto in questi ultimi anni tutte le competizioni nazionali alle quali hanno partecipato.

“Ci siamo avvicinate all’hip hop seguendo l’esempio dei nostri fratelli e da allora non siamo più riuscite a farne a meno. Ci alleniamo circa tre ore al giorno, spostandoci tra Roma e Fiumicino – ci rivelano Cloe ed Elena – Ballare ci fa sentire in sintonia con il nostro mondo, ci rende libere e ci da l’opportunità di essere noi stesse, con disciplina, attenzione e soprattutto divertimento. Manuel ci incita a fare sempre meglio rendendoci parte integrante di una crew dove ognuno di noi esprime il suo essere, tentando sempre di dare il massimo”.

I successi della crew si devono, in particolare, alle famiglie che li supportano, li incitano e li accompagnano in giro per il Mondo e per l’Italia, quali primi sponsor di tutto il loro percorso sportivo. Gli stessi, insieme ad amici e parenti, hanno anche lanciato una raccolta fondi per contribuire alle spese della trasferta dei tre giovani, le quali sono completamente a loro carico. Per chi volesse contribuire a rendere vivo il sogno di questi ragazzi del territorio, per portare il cuore e l’energia dell’hip hop italiano oltre oceano, possono collegarsi al seguente link … Clicca Qui