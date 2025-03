Grande successo per il Primo Carnevale di Parco Leonardo

La manifestazione animata da musica, balli, majorette, trampolieri, animazione, balli di gruppo e tanti giochi per i più piccoli

Nonostante il maltempo, il Primo Carnevale di Parco Leonardo ha riscosso un grande successo, e tante famiglie hanno deciso di sfidare la pioggia per partecipare all’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino ed organizzato dalla Misericordia di Fiumicino e da altre associazioni di quartiere. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti, portando allegria anche in una giornata grigia. Parco Leonardo si è trasformato in un luogo di festa, animato da musica, balli, majorette, trampolieri, animazione, balli di gruppo e tanti giochi per i più piccoli.

Al centro dell’evento, uno degli aspetti più attesi, è stato lo spazio dedicato alle esibizioni di alcune delle più rinomate scuole di danza del territorio, che hanno incantato il pubblico con performance emozionanti. Il tema scelto per il primo Carnevale di Parco Leonardo è stato “L’Arca di Noè”, ispirando creatività e allegria tra i partecipanti, che hanno dato vita a costumi originali.

Presenti l’Assessore alla Cultura, Federica Poggio, l’Assessore, Monica Picca, che hanno svolto la funzione di giudici nella commissione per la premiazione della maschera più bella e i consiglieri comunali Ezio Di Genesio Pagliuca e Angelo Petrillo.

“Il Carnevale di Parco Leonardo è un esempio di come la comunità sappia unirsi, anche in giornate poco promettenti, per creare momenti di condivisione e spensieratezza – ha dichiarato l’Assessore Poggio – È bello vedere come il nostro territorio sappia dare spazio alla creatività e ringrazio la Misericordia e le altre realtà del territorio che hanno partecipato all’organizzazione di questa bellissima giornata, per l’impegno e la dedizione dimostrati”.

“L’evento si è rivelato un grande successo, grazie a un’organizzazione impeccabile guidata dalla Misericordia Confraternita Città di Fiumicino, vera anima di questa giovane e vivace comunità – ha dichiarato il Consigliere Di Genesio Pagliuca – Fondamentale è stata anche la collaborazione di tutti gli attori coinvolti, da MTDA a Stratos, fino al Comitato di Quartiere Parco Leonardo, che hanno contribuito a rendere la manifestazione un’occasione di aggregazione e divertimento per grandi e piccoli. Un primo Carnevale che lascia il segno e getta le basi per una tradizione destinata a durare nel tempo”.