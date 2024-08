Fiumicino, dall’Associazione Comprensorio Pesce Luna, la 16° edizione della “Festa di Quartiere”

Ogni sera prelibati stand gastronomici, musica, balli, luna park per i bambini ed un mercatino artigianale

di Fernanda De Nitto

Proseguirà fino a domenica 25 agosto la sedicesima edizione della “Festa di Quartiere”, organizzata dall’Associazione Comprensorio Pesce Luna presso il Parco Pubblico “Giancarlo Bozzetto” di Via dell’Ippocampo, a Fiumicino. La festa, che si sta svolgendo all’interno del parco, prevede ogni sera prelibati stand gastronomici, musica e balli, un luna park per i bambini ed un mercatino artigianale.

L’Associazione promotrice, nata nel 1987 con lo scopo di migliorare la qualità di vita dei cittadini del comprensorio, è diventata negli anni un punto di riferimento per tutta la località di Fiumicino, che attraverso la festa si ritrova insieme per degustare delle prelibatezze locali e trascorrere dei momenti piacevoli ascoltando della buona musica o divertendosi in pista.

Ogni sera i volontari dell’Associazione preparano un menù per tutti i gusti, dove non possono mancare le specialità locali con la carne proveniente esclusivamente dalla Cooperativa Testa di Lepre, e la rinomata frittura di pesce con calamari e gamberi. Molto apprezzati anche i diversi primi piatti, da quelli tipici romani a quelli a base di pescato locale.

Residenti e turisti apprezzano particolarmente le proposte culinarie della Festa di Quartiere, accompagnate anche da stand con il cocomero, e i dolci per i più golosi.

PROGRAMMA

Il programma della festa prevede per questa sera la musica della cover band dei Pooh con “Odissey”, mentre domani, proprio per coinvolgere maggiormente la cittadinanza, in particolare i giovani del territorio, è stato organizzato il “New Talent Rap-Trap Contest” nel quale i ragazzi appassionati di musica rap potranno esibirsi, a partire dalle ore 18.00, davanti ad una giuria di esperti per contendersi la pubblicazione di un videoclip, con registrazione mix e mastering ed il reel in studio, e per i primi due classificati anche un premio in denaro.

La manifestazione proseguirà poi venerdì 23 agosto con in pista la “New Free Dance”, sabato invece ci saranno i balli di gruppo proposti da “Simona & Roberto”, e domenica 25 la musica live di “Giovanni Croce”.

“La festa è stata completamente rinnovata sotto l’aspetto logistico, commerciale e culinario, con gradite modifiche, rispetto agli scorsi anni, del menù proposto – ha dichiarato il Direttivo dell’Associazione Comprensorio Pesce Luna – Quest’anno l’evento festeggia la sua sedicesima edizione e con lei tutti i volontari che negli anni non hanno mai fatto mancare la loro presenza e soprattutto il loro impegno nella semplicità e allegria che contraddistinguono tutte le persone che collaborano alla riuscita e alla crescita della festa di quartiere”.