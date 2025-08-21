Fiumicino, dal 26 al 31 agosto la “Festa di Quartiere”

Appuntamento al Parco Giancarlo Bozzetto per condividere insieme giorni di musica, sapori e sorrisi

di Fernanda De Nitto

Grande attesa per la “Festa di Quartiere” organizzata dall’Associazione Reaction Aps presso il Parco Giancarlo Bozzetto di Via dell’Ippocampo, 30 a Fiumicino, che promette diverse giornate ricche di eventi e divertimento, nelle date comprese tra il 26 e il 31 agosto.

Per la prossima settimana l’organizzazione, legalmente riconosciuta ed iscritta al Runts, ha organizzato una serie di eventi ed iniziative create al fine di promuovere importanti momenti di aggregazione, partecipazione e condivisione per tutti.

Reaction Aps L’Associazione promotrice si compone di un consiglio direttivo di persone del territorio, nate e cresciute a Fiumicino, molto preparate ed attente nei confronti delle esigenze e delle necessità della zona. In questi mesi i referenti di Reaction Aps, a partire dal suo Presidente, il giovane Nicolò Della Valle, con la fattiva collaborazione dell’Associazione Pesce Luna e del legale rappresentante Davide Cresta, si sono impegnati affinché i ragazzi della zona potessero essere partecipi di un progetto condiviso, che li veda protagonisti attivamente, in particolare vivendo il parco Bozzetto come un luogo di socialità e partecipazione. Gli stessi ragazzi, in questo ultimo anno, hanno preso parte a corsi di recitazione con attori e artisti famosi del mondo dello spettacolo che si sono prestati a tenere delle lezioni gratuite destinate a far appassionare i giovani alla cultura, con iniziative promosse dalla stessa organizzazione.

Con questi obiettivi è nata la volontà di promuovere una festa di tutti e per tutti dove la sana amicizia, la voglia di svagarsi e di stare insieme costituisce il trait d’union di una sei giorni da vivere con spensieratezza ed impegno.

L’Associazione, per la Festa di Quartiere, patrocinata ed autorizzata dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino, ha organizzato per le serate, a partire dalle ore 21.00, momenti di intrattenimento e ballo a cura di Santino Strano e Giovanni Croce. Tutte le sere poi dalle ore 19.00 è aperta la cucina della Festa con panini, fritti, primi piatti e grigliate per tutti i gusti.

Appuntamento quindi dal 26 al 31 agosto al Parco Giancarlo Bozzetto di Fiumicino per condividere insieme giorni di musica, sapori e sorrisi in una festa che non è solo intrattenimento, ma incontro, energia e comunità.