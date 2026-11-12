Fiumicino, assoluta protagonista delle prossime serie tv

La città scelta come set per le riprese di “La Preside”, “Troppo Amore” e “Due cuori in affitto”

Fiumicino e le sue molteplici località, nell’ultimo mese, grazie al poderoso impegno e al coordinamento della Commissione Cinematografica, sono divenute il set ideale per alcune delle serie tv più attese della prossima stagione televisiva. A partire proprio dalla seconda stagione della fiction Rai di successo “La Preside”, con Luisa Ranieri, per passare alla nuova serie Mediaset “Troppo Amore”, con Erasmo Genzini, e alla pellicola tratta dall’omonimo bestseller “Due cuori in affitto” di Felicia Kingsley.

La Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, con il suo direttore Alessandro De Nitto, ha fornito tutto il supporto possibile per le riprese che si sono tenute presso il Lungomare della Salute, dove la protagonista della serie Rai, Luisa Ranieri, ha inscenato un dialogo tra colleghi e docenti. La fiction “La Preside”, prodotta dalla Bibi Film e giunta alla sua seconda edizione, narra le vicende della tenace e carismatica dirigente scolastica di Caivano, Eugenia Carfora, egregiamente interpretata dall’attrice partenopea.

Alcune location private, tra paesaggi ameni e marinari, sono state, invece, lo scenario ideale per la nuova serie Original Prime Video “Due cuori in affitto”, con protagonisti Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi e compagna di Ultimo, e Giacomo Gianniotti, già famoso per l’interpretazione di “Diabolik” dei Manetti Bros e per le produzioni statunitensi “Grey’s Anatomy” e “Wild Cards”. La fiction, diretta da Laura Chiassone, sarà una delle novità più attese della prossima stagione di Prime Video.

Grande curiosità anche per la serie Mediaset per Canale 5 “Troppo Amore”, che ha mobilitato tutta l’area di via del Faro, adiacente al Lungomare della Salute. Grazie a un proficuo lavoro di collaborazione e organizzazione, la Commissione Cinematografica di Fiumicino ha fornito la massima assistenza alla produzione Endemol Shine Italy affinché le riprese fossero gestite in totale sicurezza e accessibilità. Le scene girate nel territorio hanno riguardato alcuni allestimenti cinematografici tra cantieri, incidenti e scene d’azione, prevalentemente realizzate in orari pomeridiani o notturni.

“La promozione del territorio e delle diversificate bellezze naturalistiche, paesaggistiche e ambientali è da sempre uno degli obiettivi cardine della Commissione Cinematografica. Siamo entusiasti dei risultati sinora raggiunti in termini di collaborazioni e attività realizzate nelle diverse località di Fiumicino”, è quanto dichiara il direttore della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, Alessandro De Nitto, che aggiunge: “Alle produzioni è sempre stata fornita la massima assistenza possibile per tutto il periodo delle riprese. Sono oggi in lavorazione diverse future attività riguardanti nuove serie tv, cortometraggi e prodotti riconducibili al settore dell’audiovisivo che si dovrebbero girare nelle diverse località del territorio tra novembre e dicembre. Un ringraziamento per la sempre proficua collaborazione con l’amministrazione comunale, gli uffici Suap, l’area demanio e la Polizia Locale di Fiumicino”, ha concluso il direttore De Nitto.