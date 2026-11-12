A Fiumicino arriva “Green Explorers”, la sostenibilità si impara giocando

Il progetto “Missione 3R” coinvolge gli studenti con quiz, sfide e giochi digitali

di Dario Nottola

Imparare a rispettare l’ambiente attraverso il gioco, superare sfide, risolvere quiz e conquistare nuovi livelli. È questa la formula di “Green Explorers – Missione 3R”, il progetto di educazione ambientale promosso dal Comune di Fiumicino e dal gestore di igiene urbana Fiumicino Ambiente per l’anno scolastico 2026/2027 e presentato questo pomeriggio a Fiumicino.

L’iniziativa, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado del territorio, da quelle dell’infanzia alle secondarie di secondo grado, punta ad avvicinare bambini e ragazzi ai temi della sostenibilità attraverso un linguaggio capace di parlare alle nuove generazioni: quello del gaming.

Il progetto utilizza le potenzialità del gioco digitale come strumento educativo, trasformando l’apprendimento in un’esperienza interattiva nella quale gli studenti non sono semplici spettatori, ma protagonisti attivi. Attraverso un apposito ecogame, guidati in diretta dai comunicatori ambientali di Fiumicino Ambiente, gli alunni potranno affrontare missioni, quiz e sfide logiche, mettendo alla prova le proprie conoscenze e scoprendo come contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente.

Al centro dell’avventura ci sono le 3R della sostenibilità: Riduzione, Riutilizzo e Riciclo. Tre parole chiave che diventano altrettanti livelli di gioco e occasioni per imparare a prevenire la produzione di rifiuti, allungare la vita degli oggetti e riconoscere correttamente i materiali da differenziare. L’obiettivo è rendere più immediati e comprensibili concetti fondamentali per la salvaguardia delle risorse, collegandoli alle scelte e ai comportamenti di tutti i giorni.

Per coinvolgere studenti di età diverse, il progetto prevede attività specifiche, con contenuti e modalità calibrati sulle esigenze dei differenti gradi scolastici. Per le scuole dell’infanzia, il percorso “Green Explorers: alla scoperta delle 3R” affida il racconto e il gioco a tre personaggi, Regolo, Rinato e Ronda, che accompagneranno i bambini in un’avventura fatta di storie animate, colori e giochi di associazione. Attraverso un linguaggio semplice e divertente, i più piccoli impareranno a ridurre gli sprechi, riutilizzare i materiali con fantasia e riciclare con cura. L’incontro online, della durata di circa 30 minuti, potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente.

Per le scuole primarie e secondarie, “Green Explorers: Missione 3R!” porterà gli studenti all’interno di un vero e proprio ecogame a livelli. Le classi saranno chiamate a superare tre missioni dedicate alla riduzione dei rifiuti, al riutilizzo degli oggetti e alla corretta raccolta differenziata. Quiz, prove e sfide trasformeranno la lezione in un’esperienza digitale dinamica e partecipata, della durata di circa un’ora, durante la quale gli studenti potranno imparare attraverso il confronto e il gioco di squadra.

Il percorso proseguirà anche oltre la lezione online. Al termine dell’incontro, tutte le classi partecipanti saranno invitate a realizzare un’eco-missione creativa, dando una seconda vita ai materiali di recupero attraverso un elaborato originale. I lavori dovranno essere caricati sul portale dedicato entro il 31 marzo 2027 e saranno protagonisti di una giornata conclusiva, durante la quale verranno premiati alla presenza di alunni e insegnanti. La valutazione distinguerà gli elaborati in base all’ordine e al grado scolastico.

Con “Green Explorers – Missione 3R”, Comune e gestore rinnovano il loro impegno nella promozione della cultura ambientale e nella sensibilizzazione delle nuove generazioni, scegliendo di affiancare ai contenuti dell’educazione ambientale modalità di apprendimento innovative, capaci di stimolare curiosità, partecipazione e creatività. Il gaming diventa così un’occasione per trasformare la conoscenza in consapevolezza e accompagnare gli studenti nella scoperta di comportamenti più sostenibili, dentro e fuori dalla scuola. Le scuole di Fiumicino interessate a partecipare potranno iscriversi online entro il 25 novembre 2026, compilando il modulo disponibile all’indirizzo https://scuole.gsa.eco/#iscrizione.