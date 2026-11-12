Fiumicino, i capigruppo di maggioranza “Sgombero al Vecchio Faro disposto dal questore”

“Falso attribuire al sindaco le scelte sull’impiego delle forze dell’ordine. Il nostro obiettivo è recuperare i bilancioni e restituirli alla città”

“Dire che il sindaco abbia voluto lo spiegamento di forze al Vecchio Faro è falso. Come risulta dal comunicato della Questura di Roma, lo sgombero è stato disposto con ordinanza del questore, che ha pianificato e coordinato l’intervento, dando seguito alle determinazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto. Il Comune, per quanto di sua competenza, ha attivato i servizi sociali per gli interventi necessari. Attribuire al sindaco le scelte sull’impiego delle forze dell’ordine è una polemica strumentale.” Lo dichiarano i I capigruppo di maggioranza del Comune di Fiumicino.

“Sul progetto del porto al Vecchio Faro, vale la pena ricordare la sequenza dei fatti. Fu il precedente sindaco, durante l’amministrazione di cui facevano parte esponenti dell’attuale opposizione, a chiedere a Roberto Gualtieri, nella sua veste di commissario straordinario per il Giubileo, di inserire l’opera nel decreto giubilare. La concessione demaniale è stata acquisita all’asta nell’ambito di una procedura fallimentare. L’intervento di oggi ha riguardato l’occupazione senza titolo di alcuni bilancioni inagibili. Nell’area sono state inoltre presentate denunce per presunte aggressioni ai sorveglianti.”

“Chi sostiene che sia mancato il dialogo dovrebbe ricordare le numerose assemblee pubbliche e il dibattito in Consiglio comunale. In quella sede, il Consiglio si è espresso a larghissima maggioranza, con l’astensione di alcuni consiglieri oggi all’opposizione. Anche di quel voto si tenga conto nel confronto che l’opposizione chiede di riaprire con un Consiglio straordinario. I bilancioni fanno parte della storia di Fiumicino. Il nostro obiettivo è recuperarli, metterli in sicurezza e restituirli alla città, valorizzando la memoria della pesca e il legame con il Vecchio Faro”. Concludono i capigruppo di maggioranza.