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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 12 Novembre 2026

In balia delle onde, salvati due kitesurfer al largo di Fiumicino

Immediato l’intervento della Guardia Costiera di Roma-Fiumicino

 

 

Si è conclusa con il salvataggio di due kitesurfer e il rientro a terra di un terzo l’attività di soccorso condotta nel pomeriggio dalla Guardia Costiera a favore di tre sportivi in difficoltà nelle acque antistanti il litorale di Fiumicino.

 

I tre kitesurfer sono stati sorpresi dal repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche che, a partire dal pomeriggio, ha interessato l’intero litorale romano, rendendo particolarmente difficoltoso il rientro verso terra.

 

A lanciare l’allarme sono stati alcuni cittadini che, dopo aver notato la difficoltà a rientrare da parte dei tre sportivi, hanno prontamente contattato, attraverso il Numero Unico di Emergenza 112, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Roma, segnalando la situazione di potenziale pericolo.

 

Ricevuta la richiesta di intervento, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Civitavecchia, la Guardia Costiera di Roma-Fiumicino ha immediatamente disposto l’invio in zona della propria motovedetta adibita al servizio di ricerca e soccorso.

 

Una volta individuati i tre kitesurfer, in evidente difficoltà a causa delle avverse condizioni meteomarine, l’equipaggio dell’unità navale ha proceduto al recupero di due di loro, uno dei quali in evidente stato di malessere. Il terzo sportivo, invece, è riuscito autonomamente a raggiungere la riva.

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