Fiumicino, Collettivo No Porto: “Sgomberati tutti e sette i bilancioni”

Il collettivo denuncia un ingente spiegamento di forze dell’ordine e contesta l’operazione. Un abitante ferito, quattro persone coinvolte per il diritto all’abitare.

“Stamattina, alle ore 7.30, un ingente e spropositato spiegamento di forze dell’ordine si è presentato nell’area dei bilancioni di Fiumicino. Una prova di forza totalmente ingiustificata rispetto alla sentenza del Tar, che ha dato ragione alle motivazioni dei comitati ambientali di zona, in una situazione di attesa rispetto al ricorso al Consiglio di Stato da parte di tutti gli interessati alla speculazione legata alla costruzione del porto crocieristico privato delle multinazionali angloamericane Royal Caribbean e Icon Infrastrutture.” Lo dichiara in una nota il Collettivo No Porto.

“Lo sgombero di tutti e sette i bilancioni è stato giustificato con inesistenti motivazioni di ordine pubblico e sicurezza. Quest’atto repressivo e arbitrario, evidentemente richiesto dal sindaco Mario Baccini, ha leso inoltre il diritto all’abitare di quattro persone che vivono all’interno di due bilancioni, rendendo necessario l’immediato intervento dei servizi sociali. Durante l’operazione, un abitante si è ferito, rimanendo in stato confusionale e richiedendo l’intervento di un’ambulanza. Al momento è in corso un presidio intorno all’area, mentre un gruppo più numeroso è andato a contestare il Consiglio comunale di Fiumicino”, conclude la nota del Collettivo No Porto.