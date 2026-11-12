Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 12 Novembre 2026

Fiumicino, Collettivo No Porto: “Sgomberati tutti e sette i bilancioni”

Il collettivo denuncia un ingente spiegamento di forze dell’ordine e contesta l’operazione. Un abitante ferito, quattro persone coinvolte per il diritto all’abitare.

 

 

“Stamattina, alle ore 7.30, un ingente e spropositato spiegamento di forze dell’ordine si è presentato nell’area dei bilancioni di Fiumicino. Una prova di forza totalmente ingiustificata rispetto alla sentenza del Tar, che ha dato ragione alle motivazioni dei comitati ambientali di zona, in una situazione di attesa rispetto al ricorso al Consiglio di Stato da parte di tutti gli interessati alla speculazione legata alla costruzione del porto crocieristico privato delle multinazionali angloamericane Royal Caribbean e Icon Infrastrutture.” Lo dichiara in una nota il Collettivo No Porto.

 

 

“Lo sgombero di tutti e sette i bilancioni è stato giustificato con inesistenti motivazioni di ordine pubblico e sicurezza. Quest’atto repressivo e arbitrario, evidentemente richiesto dal sindaco Mario Baccini, ha leso inoltre il diritto all’abitare di quattro persone che vivono all’interno di due bilancioni, rendendo necessario l’immediato intervento dei servizi sociali. Durante l’operazione, un abitante si è ferito, rimanendo in stato confusionale e richiedendo l’intervento di un’ambulanza. Al momento è in corso un presidio intorno all’area, mentre un gruppo più numeroso è andato a contestare il Consiglio comunale di Fiumicino”, conclude la nota del Collettivo No Porto.

Scritto da Fiumicino Online
Articoli correlati
Attualità

Fiumicino, addio a Massimo Tomassi: centinaia ai funerali tra dolore e commozione

giovedì, 12 Novembre 2026
Attualità

Fiumicino conquista la seconda stella Michelin: "Pascucci al Porticciolo" entra nell’élite della cucina italiana

giovedì, 12 Novembre 2026
Cronaca

A91 Roma-Fiumicino, chiusura notturna per il varo del nuovo sovrappasso

giovedì, 12 Novembre 2026
Attualità

A Fiumicino arriva “Green Explorers”, la sostenibilità si impara giocando

giovedì, 12 Novembre 2026
Cronaca

Fiumicino, Collettivo No Porto: "Sgomberati tutti e sette i bilancioni"

giovedì, 12 Novembre 2026
Darsenamed
Parco da Vinci
Conad Fiumicino
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci