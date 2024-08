Fiumicino al Festival del Cinema di Venezia con la Commissione Cinematografica

Per il film di Valerio Mastandrea “Nonostante”, Alessandro De Nitto, sta effettuando sopralluoghi tra Fiumicino, Focene e Fregene

C’è un pò di Fiumicino nella pellicola di apertura dell’81° edizione del Festival del Cinema di Venezia grazie al film di Valerio Mastandrea “Nonostante”, in anteprima mondiale alla Biennale per la sezione “Orizzonti”.

La produzione HT Film di Viola Prestieri e Valeria Golino si è avvalsa, infatti, della collaborazione della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino e del suo direttore, Alessandro De Nitto, per girare alcune delle scene più emblematiche dell’intera sceneggiatura. Nel film si possono riconoscere i tipici scorci marinari del Villaggio dei Pescatori di Fregene con le abitazioni caratteristiche e la spiaggia a fare da sfondo alle vicende dei protagonisti.

La collaborazione con la Commissione Cinematografica è stata fondamentale anche per le riprese su strada, con camera car, nelle zone comprese tra Maccarese e Fregene e per l’allestimento di una scena nel territorio di Maccarese.

La storia di “Nonostante” riguarda un uomo che per scelta decide di trascorrere le sue giornate in ospedale, senza troppe preoccupazioni, credendo che quello fosse il modo migliore per vivere la vita, al riparo da tutto e da tutti. Quella preziosa routine scorre senza intoppi fino a quando una paziente irrequieta viene ricoverata nello stesso reparto. La compagna non è disposta a vivere tale routine e il protagonista, Mastandrea, sarà travolto da quel furore, prima cercando di difendersi e poi accogliendo qualcosa di incomprensibile.

Il regista, alla sua seconda esperienza dietro la macchina da presa dopo “Ride” del 2018, è il protagonista della vicenda insieme con l’attrice argentina Dolores Fonzi, con Lino Musella, Giorgio Montanini, Barbara Ronchi e Laura Morante.

Alla prima al Festival del Cinema di Venezia, presso una gremita sala Darsena, era presente una delegazione della Commissione Cinematografica che ha salutato e ringraziato il regista per la collaborazione instaurata, insieme con il cast e la troupe che ha scelto il territorio di Fiumicino per questo importante film che egregiamente racconta una storia d’amore dove i “nonostante” costituiscono quel sostantivo in più che permette alla vita di essere vissuta con coraggio e forza.

Il direttore della Commissione Cinematografica, Alessandro De Nitto, sta effettuando in questi giorni una serie di sopralluoghi tra Fiumicino, Focene e Fregene per la realizzazione di alcune serie tv e film che si dovrebbero avviare con l’inizio della stagione autunnale.