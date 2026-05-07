Fiumicino accende l’Estate 2026: eventi, concerti e spettacoli in tutto il territorio

Via libera della giunta al cartellone estivo: in programma teatro, musica, sport, saggi di danza e iniziative nei quartieri. Atteso anche un grande concerto con un artista nazionale

di Umberto Serenelli

Accende i motori l’Estate di Fiumicino 2026. È stato infatti deliberato dalla giunta comunale l’atto di indirizzo con cui arrivare al varo di un articolato programma che prevede l’organizzazione di spettacoli teatrali, concerti, rassegne, presentazioni di libri, mercatini e talk show oltre alle rappresentazioni nei siti archeologici e l’allestimento di villaggi sportivi in spiaggia.

Questo alla luce degli incontri preliminari con associazioni culturali locali e pro loco del territorio durante i quali l’amministrazione ha sottolineato l’importanza di unire le forze e quindi realizzare un solo cartellone su cui elencati tutti gli eventi estivi, compresi quelli che intendono proporre le associazioni.

Il Comune intende arricchire il programma per la stagione calda in arrivo con intrattenimenti culturali e sportivi, organizzando direttamente almeno due spettacoli teatrali di una certa rilevanza e soprattutto un concerto musicale con la presenza di un artista di caratura nazionale il cui obiettivo è quello di catalizzare la partecipazione dei turisti alla rassegna di Fiumicino.

Tra le novità dei festeggiamenti estivi, il Comune intende destinare uno spazio specifico riservato alle scuole di danza locali per consentire lo svolgimento dei saggi di fine anno agli allievi.

La delibera contempla inoltre la concessione di contributi economici alle feste patronali e a quelle che si svolgono nei quartieri, oltre a mettere a disposizione delle associazioni un palco modulare dal 15 giugno all’11 luglio nel parco di Villa Guglielmi a Isola Sacra, dal 17 al 19 luglio a Passoscuro, dal 24 al 26 luglio a Aranova e dal 31 luglio al 2 agosto a Fregene. Inoltre, le associazioni saranno esenti dai pagamenti dell’occupazione temporanea del suolo pubblico.

(Foto di repertorio)