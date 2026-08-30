Festa patronale della Divina Provvidenza: una festa che vuole unire la comunità di Isola Sacra

Dal 3 settembre eventi religiosi e civili. Padre Enrico Spano: “Un’occasione per incontrarsi, fare comunità e costruire relazioni”

di Dario Nottola

Sarà al via giovedì 3 settembre la Festa Patronale della Divina Provvidenza, un appuntamento che “vuole essere, prima di tutto, un momento di incontro, condivisione e partecipazione per tutta la comunità di Isola Sacra”.

Ad aprire i festeggiamenti saranno, giovedì, le scuole di danza del territorio, protagoniste di una serata pensata per dare spazio alle realtà locali e coinvolgere grandi e piccoli.

“Quest’anno desideriamo che la festa sia soprattutto un’occasione per conoscerci e stare insieme – sottolinea il parroco Padre Enrico Spano –. Isola Sacra è cambiata e sono tantissime le nuove famiglie che negli ultimi anni hanno scelto di venire a vivere qui. La Festa della Divina Provvidenza può e deve diventare un momento per incontrarsi, fare comunità e costruire relazioni tra persone che magari abitano a pochi metri di distanza ma non hanno ancora avuto l’occasione di conoscersi”.

La festa arriva dopo “settimane difficili” e non sono mancati i problemi che hanno messo a “dura prova” l’organizzazione. Non ultimo, il furto dei cavi di rame al campo, che ha provocato il danneggiamento dell’intero impianto elettrico, rendendo ancora più complessa la preparazione della manifestazione.

“Nonostante le difficoltà, abbiamo deciso di andare avanti – continua Padre Enrico – perché crediamo che proprio in momenti come questi sia importante non fermarsi. La festa si farà, perché vogliamo che sia un segno di speranza, di comunità e di vicinanza”.

Per questo la Parrocchia rivolge un invito speciale a tutti i cittadini di Isola Sacra: partecipare alla festa non significa soltanto prendere parte agli eventi, ma anche “manifestare concretamente” la propria vicinanza a una comunità che, nonostante le difficoltà, continua a impegnarsi per il proprio territorio.

“Chiediamo a tutti di esserci – conclude Padre Enrico –. La partecipazione dei cittadini sarà per noi un importante segno di vicinanza e ci aiuterà a sentire ancora più forte quello spirito di comunità che è il vero significato della Festa della Divina Provvidenza”.

Una festa, dunque, che vuole essere di tutti e per tutti. Un’occasione per incontrarsi, conoscersi, accogliere le nuove famiglie e rafforzare quel senso di comunità che rende vivo il territorio di Isola Sacra.

La Parrocchia invita quindi famiglie, giovani, anziani e tutte le realtà del territorio a partecipare numerosi ai festeggiamenti. Il programma religioso prevede, domenica 6 settembre, alle 17.30, la processione per le vie del quartiere, seguita dalla celebrazione eucaristica. Domenica 13 settembre, invece, si svolgerà la tradizionale Processione dei Carri, con partenza alle 15 dal piazzale della chiesa. Dal 31 agosto al 13 settembre, inoltre, ogni giorno, alle 18, saranno celebrate le Messe nelle case delle famiglie della comunità.

Ricco anche il programma civile, con eventi sul palco, nel campo sportivo, sempre alle ore 21. Si inizia, per l’appunto, giovedì 3 settembre con lo spettacolo di danza delle scuole New Free Dance, Thru Ballet – Teatro Traiano Scuola d’Arte e Ylenia Centra Studio Danza. Venerdì 4 settembre andrà in scena la commedia “Mastro Titta pija moglie” della compagnia teatrale della Pro Loco, I Proloquaci. Sabato 5 settembre spazio alla musica con il tributo a Claudio Baglioni interpretato da Giulio Spinucci. La serata conclusiva di domenica 6 settembre sarà dedicata al ballo con Santino Strano, seguita dal tradizionale spettacolo dei fuochi pirotecnici e dall’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.