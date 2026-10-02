Festa del Cinema di Roma, Moore e Bardem tra i protagonisti: per loro il Premio alla Carriera

Dal 13 al 25 ottobre la 21/a edizione, tra le star Ortega, Watts e Kardashian

di Dario Nottola

La ventunesima edizione della “Festa del Cinema” di Roma si svolgerà dal 13 al 25 ottobre 2026 all’Auditorium Parco della Musica, coinvolgendo numerosi altri luoghi e realtà culturali della Capitale. Tra i protagonisti, Julianne Moore e Javier Bardem, che riceveranno il Premio alla Carriera.

E poi una carica di divi internazionali, come Jenna Ortega, Jesse Eisenberg, Naomi Watts, Kim Kardashian, Sandra Hüller, il cinema italiano in gran spolvero, a partire dal film d’apertura, Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. Un elenco di protagonisti anche di musica e sport, come Jovanotti, Daniele De Rossi e Federica Brignone.

Ma ci saranno anche Kim Kardashian, Tim Roth, Paul Giamatti, Deva Cassel, Charlotte Gainsbourg, Paul Bettany, Sarah Paulson, Louis Garrel, Camille Cottin, fra gli altri protagonisti internazionali annunciati sul red carpet. Brianza di Simone Catania, Giorni felici di Susanna Nicchiarelli, il documentario Mustang di Kasia Smutniak sono i tre film italiani fra i 18 in concorso a Progressive Cinema.

Fra i principali riconoscimenti assegnati nel 2026 ci saranno i Premi alla Carriera, l’Industry Lifetime Achievement Award e il Premio Progressive alla Carriera.

I film del Concorso Progressive Cinema saranno giudicati da una giuria composta da professionisti del mondo del cinema, della cultura e delle arti, che assegneranno i seguenti riconoscimenti: Miglior Film, Gran Premio della Giuria, Miglior regia, Miglior sceneggiatura, Premio alla Miglior attrice, Premio al Miglior attore e Premio speciale della Giuria, scelto dal Presidente e dai giurati tra altre categorie.

È inoltre previsto il Premio Miglior Opera Prima Poste Italiane, assegnato da una specifica giuria, e il Premio al Miglior Documentario, rivolto alle opere che esplorano il cinema del reale, anch’esso conferito da una giuria dedicata.

Anche nel 2026, gli spettatori saranno protagonisti della Festa con l’assegnazione del Premio del Pubblico Terna.