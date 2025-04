Domenica 13 aprile, doppio appuntamento al Museo del Saxofono

Domenica 13 aprile, il Museo del Saxofono di Fiumicino, in via dei Molini snc (angolo via Reggiani) a Maccarese, ospita due eventi dedicati agli appassionati di musica e cultura, patrocinati dal Comune di Fiumicino.

Ore 11:00 – Visita Guidata alla più grande collezione al mondo di sassofoni, che prevede performances musicali dal vivo. La visita, “Il saxofono e le sue metamorfosi”, è a cura del direttore del museo, Attilio Berni.

Ore 18:30 – “Echoes of the Time”, concerto di musica contemporanea, in collaborazione con la Fondazione NRW di Düsseldorf. Una riflessione sonora sulla contemporaneità che si traduce in cinque opere tra voce, strumenti ed elettronica. Le composizioni, firmate da Francesco Telli, Christian Banasik, Giorgio Nottoli e Giovanni Costantini, affrontano temi profondi e attualissimi: dal femminicidio al trauma del presente, dalle migrazioni alla dimensione interiore del respiro. Il concerto è un invito all’ascolto profondo, dove ogni suono si fa linguaggio e ogni pausa racconta una storia.

Gli eventi sono gratuiti per i cittadini di Fiumicino, previo ritiro di un biglietto omaggio all’ingresso del Museo. Consigliata la prenotazione.

Info e prenotazioni: +39 06 61697862 / +39 320 2514087