Domani al Castello di Maccarese il concerto con le musiche di Morricone, Trovajoli e Rota

Per la “Festa dell’Agricoltura” una domenica anche tra degustazioni, fiabe per bambini e cultura

di Dario Nottola

Il concerto con le celebri colonne sonore di Ennio Morricone e Nino Rota sarà uno dei momenti più attesi domani, al Castello San Giorgio di Maccarese, della ‘Festa dell’Agricoltura’.

Dalle 10 alle 17, nei giardini ed all’interno del Castello, sarà in scena “Coltiviamo la Cultura: Festa dell’Agricoltura nelle Dimore Storiche”, che si svolgerà contemporaneamente in 11 regioni in occasione della Giornata nazionale del Raccolto e dell’Agricoltura.

La Maccarese Spa Società Benefit lo organizza insieme all’Associazione Dimore Storiche Italiane: un appuntamento gratuito ed aperto a tutti al Castello, dimora storica della Famiglia Rospigliosi fino ai primi del ‘900.

La giornata “Coltiviamo la cultura” sarà dedicata alla consapevolezza dei cambiamenti storici ed ambientali che hanno portato il territorio di Maccarese ad essere un’area di alta valenza agricola. L’evento ha l’obiettivo di approfondire la conoscenza storica ed ambientale sul tema dell’agricoltura in una dimensione multidisciplinare, ma soprattutto quello di sensibilizzare la comunità, favorendo lo sviluppo di una maggiore coscienza.

Dalle 10.30 in agenda un workshop, in collaborazione con la Pro Loco di Fregene-Maccarese e moderato da Fabrizio Monaco, vedrà la partecipazione di naturalisti, agronomi e storici. Ed ancora, il team della Biblioteca dei Piccoli di Maccarese animerà i bambini con zucchero filato e lettura di fiabe, nei giardini del Castello. Sarà possibile degustare generi agroalimentari direttamente dai produttori locali.

Chiuderà l’appuntamento, alle ore 15.30, il concerto di “The Cinema Show Quartet”. Con la direzione artistica del maestro Attilio Berni, l’orchestra proporrà le colonne sonore di Ennio Morricone, Nino Rota, Armando Trovajoli e Stelvio Cipriani legate al filone cinematografico italiano degli anni ’60 e ’70.