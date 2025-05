Domani a Roma le qualificazioni a Mondiali ed Europei Hip Hop Unite

Anche Fiumicino protagonista con due Crew in gara al Teatro Italia

di Dario Nottola

Anche Fiumicino, con due Crew della nota Scuola di danza Stratos A.s.c.d., sarà protagonista domani al Teatro Italia, a Roma, che ospiterà il maxi evento delle gare di qualificazione italiane del campionato HHU-Hip Hop Unite.

Luci puntate sul palco dove (alle 12 apertura al pubblico) le migliori crew di danza hip hop, provenienti da tutta Italia, si sfideranno davanti a una giuria internazionale per conquistare un posto agli attesi Campionati Europei e Mondiali “HHU 2025” che si terranno rispettivamente a Maastricht a fine maggio ed a Praga a fine ottobre. Le compagini di “Duo”, “SmallCrew” e “Megacrew” si cimenteranno nelle categorie “Cadet”, “Junior” ed “Adult”.

Da Fiumicino, che può vantare una florida tradizione di successi in campo nazionale ed internazionali, parteciperanno, per l’appunto, per la Scuola di danza Stratos A.s.c.d., la “Stra-Kidz Crew” nella categoria Junior, e la “Stra-Chicks Crew”, nella categoria Cadet: questi ultimi, i più piccoli, sono alla loro prima volta in una competizione di tale livello.

“Hip Hop Unite è un campionato in crescita – evidenziano i promotori – Pur essendo un campionato giovane sta riscuotendo un successo crescente e catalizzando l’attenzione della comunità hip hop. Le parole chiave che animano questa competizione sono: unità, rispetto, comunità, emozione e passione. Sono questi i valori che rendono Hip Hop Unite non solo una gara, ma un vero e proprio momento di aggregazione, confronto e sana competizione. Domani sarà un’occasione imperdibile per vivere l’adrenalina e la magia della danza hip hop al suo massimo livello. L’invito è quello di sostenere le crew italiane”.

Alle 18 sono in programma le Finali mentre la cerimonia di premiazione sarà alle 21.