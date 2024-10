Danza, il Teatro Traiano di Fiumicino ha ospitato la presentazione di “Alice Opera Ballet”

Tra i membri della compagnia vi sono anche due talentuose concittadine: Eleonora Poligioni e Beatrice Masci

di Dario Nottola

Alla presenza straordinaria di Raffaele Paganini, il Teatro Traiano, a Fiumicino, ha ospitato la presentazione di “Alice Opera Ballet“, un’opera di danza straordinaria firmata dagli autori Diego Mecchi e Gaspare Bartelloni, con la regia e la coreografia di Damiano Bisozzi. L’opera, completamente inedita, è ispirata al celebre romanzo di Lewis Carroll, ma rielaborata in una visione moderna e contemporanea attraverso la fantasia dello sceneggiatore e autore Diego Mecchi, che ha saputo dare una nuova prospettiva all’intramontabile storia di Alice.

Lo spettacolo, nell’ambito di un evento interno alla struttura, ha catturato l’attenzione di un pubblico esclusivo, tra cui spiccavano nomi noti del mondo della danza, come Simona De Nittis, danzatrice professionista e docente di danza classica; Simona La Causa, danzatrice professionista e docente di danza contemporanea; Moreno Mostarda, rinomato ballerino e insegnante di hip hop, e, per l’appunto, Raffaele Paganini, celebre ballerino e coreografo italiano di fama internazionale, riconosciuto per il suo straordinario talento sia nella danza classica che in quella contemporanea. Paganini, che è stato primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma e ha calcato i palcoscenici più prestigiosi del mondo, oggi è anche un apprezzato insegnante, impegnato nella formazione delle nuove generazioni di ballerini.

L’evento è stato un’occasione unica per assistere a un’opera che, dopo i successi ottenuti negli ultimi due anni a Bucarest, è pronta a “conquistare” la Cina. “Alice Opera Ballet” s’ imbarcherà in una tournée internazionale nei principali teatri cinesi, portando in dote una rappresentanza dell’eccellenza italiana. La produzione sarà messa in scena dall’ “Italian Modern Dance Company”, una compagnia di danza composta da 21 giovani talenti provenienti da diverse regioni italiane, tra cui Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. La compagnia, fondata e diretta dal maestro Damiano Bisozzi, è il risultato di un progetto di grande ambizione artistica, che mira a diffondere il talento e la creatività italiana oltre i confini nazionali. Ad accompagnare i danzatori ci sarà l’orchestra “Armonie in Villa”, diretta dal maestro Pasquale Menchise, che offrirà un contributo musicale di grande qualità per uno spettacolo che promette di essere un vero vanto per l’Italia.

Per il territorio di Fiumicino, in particolare, l’evento rappresenta un motivo di orgoglio speciale, poiché tra i membri della compagnia vi sono anche due talentuose concittadine: Eleonora Poligioni e Beatrice Masci.Entrambe, ex allieve della scuola di danza Thru Ballet di Fiumicino, hanno avuto l’opportunità di studiare e perfezionarsi all’interno del Teatro Traiano, dove la compagnia ha lavorato per tutto il mese di ottobre alla composizione coreografica dello spettacolo. “La presenza di Eleonora e Beatrice aggiunge una dimensione emotiva all’evento, poiché rappresentano il talento locale che si appresta a farsi conoscere in uno scenario internazionale”, sottolinea il Teatro Traiano.

“Con la partenza della tournée in Cina, che durerà ben due mesi, si augura alla compagnia e al suo coreografo Damiano Bisozzi un grandissimo in bocca al lupo. La speranza è che, dopo aver conquistato i teatri cinesi, “Alice Opera Ballet” possa presto approdare anche nei migliori teatri italiani, regalando al pubblico nostrano l’emozione di uno spettacolo unico”, è aggiunto.