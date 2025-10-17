Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 17 Ottobre 2025

Dal sogno alla realtà: Rapone e Guardati tra i migliori d’Europa

Dopo l’oro al Grand Slam e il sesto posto agli Europei di Rotterdam, la coppia di ballerini di Fiumicino vola verso Mondiali ed Europei

 

 

di Fernanda De Nitto

 

 

La coppia di ballerini formata da Giuliana Rapone e Fabio Guardati sono tra i finalisti del campionato europeo WDSF Senior 2 Latin tenutosi presso l’Holland Master di Rotterdam.

 

 

Il duo è allenato dal coah Fabrizio Del Bono, allenatore internazionale di terzo livello, fondatore dall’ASD World Dance Academy di Fiumicino.

 

 

Il duo Rapone Guardati ha raggiunto la finale aggiudicandosi il sesto posto nella competizione europea. La stessa coppia è reduce dal mondiale in Portogallo dove hanno sfiorato la finale, mentre sono risultati vincitori del WDSF Grand Slam, gli Internazionali di Danza Sportiva, dove hanno conquistato l’oro.

 

 

Visto i successi raggiunti la Federazione Italiana Danza sportiva e Sport Musicali, oltre alla congratulazioni del Presidente regionale Stefano Tescione e dell’intero consiglio direttivo del Lazio, ha provveduto a convocare la coppia di ballerini a rappresentare l’Italia sia al Campionato mondiale che a quello europeo.

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
