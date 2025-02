Con la sfilata dei carri di Maccarese si aprono domenica gli eventi di Carnevale sul territorio di Fiumicino

In occasione della sfilata, dalle 11 alle 17 ci sarà la “Passeggiata tra i mandorli in fiore” con la Maccarese Spa

di Dario Nottola

Domenica 16 febbraio sarà la sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati a Maccarese ad aprire la serie dei numerosi appuntamenti dedicati al Carnevale sul territorio di Fiumicino. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Fregene-Maccarese, con il patrocinio del Comune, vedrà i carri partire alle 14 da via di Campo Salino ed arrivare in via Giovanna Reggiani, zona stazione ferroviaria, dopo aver percorso viale di Castel San Giorgio. Ed in occasione del Carnevale la Maccarese, in collaborazione con la Pro Loco, lancia la “Passeggiata tra i mandorli in fiore”: dalle 11 alle 17 si potrà accedere a piedi, su viale di Castel San Giorgio, tra i filari del mandorleto per ammirare la fioritura e scattare fotografie. Tornando alla sfilata, tra i temi dei carri carri allegorici figurativi spiccano quelli de “La perla nera”, “La carica dei 101″, ” Nemo” e “Barbie”, accompagnati da gruppi mascherati, sbandieratori, trampolieri, street food e musica. Nel corteo dei gruppi mascherati figurano “I templari”, “Alberi e uccelli”, “Universal Latinos”, “Pirates” e le vespette a motore spento, che saranno mascherate, ed altri ancora. Verranno premiati la migliore maschera adulto maschile e femminile, la migliore maschera bimbo maschile e femminile, il miglior gruppo mascherato ed i migliori carri allegorici.

Carnevale 2025 Maccarese: tutte le informazioni utili per partecipare

Percorso della Sfilata del 16 febbraio: il corteo partirà alle ore 14 da Via di Campo Salino dall’Asilo Nido “L’Isola che non c’è”, proseguirà su Viale Castel San Giorgio in direzione Stazione e si concluderà presso Via Giovanna Reggiani (Museo del Saxofono), dove ti aspettano musica, standgastronomici ed animazione.

Come Arrivare:

– In Auto: se vieni in auto, puoi raggiungere Maccarese tramite SS1 Aurelia uscita Fregene/Maccarese. Segui le indicazioni per Maccarese; Autostrada A12 Roma Civitavecchia uscita Maccarese-Fregene e seguire le indicazioni per Stazione di Maccarese

– In Treno: la stazione di Maccarese-Fregene si trova a pochi minuti dal punto di arrivo della sfilata. Da lì puoi proseguire a piedi o con un bus locale.

– In Bus: cotral da Roma direzione Fiumicino Aeroporto, scendere alla Stazione di Maccarese ed utilizzare il sottopassaggio per arrivare a Via Giovanna Reggiani.

Parcheggi Disponibili:

1. Parcheggio Stazione di Maccarese – Vicino all’omonima stazione sui due lati Via della Stazione di Maccarese e Viale dei Tre Denari

2. Parcheggio Conad Maccarese – Viale Castel San Giorgio 215– A 5 minuti a piedi dal punto di partenza.

3. Parcheggio Corona Australe – Parcheggio gratuito nei pressi di Centro Edilizia Silvestri / Gioielleria Sofia in Via della Corona Australe

Gli eventi di carnevale su tutto il territorio comunale di Fiumicino:

ARANOVA – La serie di eventi, molti dei quali patrocinati dal Comune, proseguirà sabato 22 febbraio con il Carnevale di “Crescere Insieme” ad Aranova: dalle 14.30, in via Michele Rosi, al via la sfilata dei carri che terminerà al centro La Tartaruga dove proseguirà la festa.

TESTA DI LEPRE – Domenica 23, a partire dalle 12, in scena poi, su iniziativa della Pro Loco, il Carnevale nel borgo di Testa di Lepre: accanto ad animazioni, balli, giocolieri e trampolieri, la sfilata dei carri allegorici delle contrade che sarà al via alle 15.

PARCO LEONARDO – Sabato 1 marzo un pieno di appuntamenti: dalle 14 alle 19 si festeggera’ il primo “Carnevale a Parco Leonardo”, organizzato dalla “Misericordia di Fiumicino”, in collaborazione con le associazioni del quartiere e le realtà locali. Il tema è L’Arca di Noè!, simbolo di speranza ed unità.

PASSOSCURO – Sabato 1 marzo sfilata in maschera anche a Passoscuro, organizzata dalla Pro Loco, durante la quale sono previsti animazione, musica e truccabimbi: alle 15 la partenza da Piazza Villacidro.

TORRE IN PIETRA – Sabato 1 marzo alle ore 15.00, in via Francesco Marcolini, si terrà la “Festa di Carnevale” organizzata dalla Pro Loco di Torre in Pietra, con balli, laboratori e animazione per i bambini.

Nella stessa giornata, sabato 1 marzo, protagoniste, nel pomeriggio, anche le parrocchie con Feste di Carnevale per bambini e famiglie presso il campo dell’Oratorio della Parrocchia Santa Maria Stella Maris, presso la Parrocchia Santa Paola Frassinetti, ad Isola Sacra, e presso l’Oratorio della parrocchia San Luigi Gonzaga a Focene.

FREGENE – Domenica 2 marzo sarà la volta di Fregene ad ospitare, sempre su iniziativa della Pro Loco di Fregene e Maccarese, la sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati, nella cornice di musica, animazione e Street food.

FIUMICINO – Domenica 9 marzo si chiuderà il sipario sugli eventi con la 35esima edizione del “Carnevale a Mare” di Fiumicino, organizzata dalla Pro Loco. Dalle 10 alle 18 ci sarà l’isola pedonale nel centro storico (Borgo Valadier), con musica e mercatino; dalle 15.30 alle 17.30 in programma l’intrattenimento per bambini con giochi musicali e di magia, palloncini modellabili, bolle di sapone e baby dance. Alle 15.30 partirà la sfilata dei gruppi mascherati e di allegorie aperta da “Saltafiume”, la maschera simbolo del “Carnevale A Mare”. Il corteo mascherato percorrerà via Torre Clementina dal treno storico fino all’incrocio con via del Canale e ritorno, con premiazioni e festeggiamenti nel tratto centrale del Borgo Valadier.