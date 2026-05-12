“Coloriamo Focene”, una giornata di festa che conquista il territorio

Grande partecipazione al Parco Azzurra Matiddi per l’evento promosso dalla Pro Loco di Focene

di Fernanda De Nitto

Si è tenuto presso il Parco Azzurra Matiddi l’evento ludico, culturale e sociale “Coloriamo Focene”. L’iniziativa, promossa e organizzata dalla Pro Loco di Focene, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino, nata con lo scopo di creare un’atmosfera gioiosa in uno spazio inclusivo per tutti, ha visto la presenza del Sindaco Mario Baccini, insieme con i consiglieri comunali Federica Cerulli e Alessandro De Vincentis.

Numerosa la partecipazione dei cittadini della località balneare, ed oltre, che per tutta la giornata hanno animato le varie iniziative proposte nel contesto della festa, nel parco addobbato tra colori e festoni. Particolarmente apprezzate le attività per i più piccolini e le famiglie con laboratori creativi realizzati grazie alla collaborazione del personale dell’asilo nido autorizzato “Hakuna Matata” di Fiumicino. Sono state poi organizzate dalla Pro Loco di Focene iniziative per tutte le età, tra cui mercatini artigianali e laboratori artistici curati da “Arte nel Cuore”, Associazione di donne del territorio che si occupano di promuovere, soprattutto tra le giovani generazioni, l’interesse per i lavori realizzati a mano con fantasia, creatività, impegno ed ingegno.

Presenti, anche, alcune importanti realtà associative del territorio come “Il Cuore di Cristiano” Associazione per l’oncologia pediatrica e “Il Colibrì” che ha presentato i lavori realizzati completamente a mano dai ragazzi speciali dall’Associazione, i quali professionalmente lavorano la pelle per la creazione di borse, borselli e gadget unici ed originali.

L’Avvfc Protezione Civile Fiumicino ha, invece, garantito il presidio antincendio per tutta la giornata, con volontari e mezzi operativi, insieme con la Guardie Zoofile.

Il Sindaco Mario Baccini ha ringraziato la Pro Loco di Focene per l’organizzazione del partecipato evento e tutti coloro che con impegno, dai volontari alle associazioni, hanno contribuito alla riuscita della giornata di festa, trasformando il parco in uno spazio di creatività.