Boom di presenze al “Carnevale di Aranova” e oggi si replica con il corteo al Borgo di Testa di Lepre

L’assessore alla Cultura, Federica Poggio, ritiene fondamentali questi eventi in maschera che uniscono il territorio

di Umberto Serenelli

Sfilata di carri per il “Carnevale di Aranova” all’insegna del tutto esaurito mentre le attenzioni sono oggi rivolte al corteo che si svolgerà nel Borgo agricolo di Testa di Lepre.

Boom di presenze ieri a Aranova dove si è svolto il corteo allegorico partito da via Michele Rosi e concluso nel piazzale del centro commerciale Le Tartarughe. La festa dei numerosi gruppi mascherati è proseguita attorno ai carri raffiguranti la nave dei pirati “La perla nera”, “La carica dei 101” e da “Nemo”.

“Il Carnevale di Aranova è un appuntamento che ogni anno cresce in partecipazione e felicità. È fondamentale continuare a sostenere iniziative che permettano ai nostri cittadini di incontrarsi, divertirsi e vivere il territorio con spirito di unione” sostiene l’Assessore alla Cultura, Federica Poggio.

“Siamo felicissimi di questo primo carnevale con i carri sulle strade di Aranova – sottolinea Francesca De Pascali dell’associazione ‘Crescere insieme’ che ha organizzato l’evento – Ringraziamo i componenti del gruppo ‘Carnevale maccaresano’, che ha messo a disposizione i carri i quali hanno animato con grosso successo l’evento, e quanti hanno collaborato per l’ottima riuscita della manifestazione”.

Nel Borgo di Testa di Lepre, alle ore 15 di oggi, va in scena la V edizione della sfilata che avrà come protagoniste le quattro storiche contrade: “Borgo”, “Colonnacce”, “Malvicina” e “Prataroni”, le quali presenteranno altrettante allegorie. Si tratta di quattro allegorie ispirate ai temi: “Raffaella Carrà”, “Le Olimpiadi”, “Anni Settanta-Ottanta” e “Generazione Goldrake”. Organizzato dalla Pro Loco, alle 12, il tradizionale appuntamento in maschera sarà preceduto dalla sfilata di giocolieri, trampolieri, dalla musica dei fratelli Hernandez e dalla sfilata della band “La racchia di Vejano”.

“Siamo pronti per la sfilata e contiamo, per questa edizione, di superare le 3mila presenze di turisti che ha segnato lo scorso anno un record per il nostro evento”, precisa Lugi Conti, presidente della Pro Loco di Testa di Lepre.

Sabato 1 marzo, dalle 14 alle 19, si svolgerà il primo “Carnevale a Parco Leonardo”, organizzato dalla “Misericordia di Fiumicino”, in collaborazione con le associazioni del quartiere. Sfilata in maschera anche a Passoscuro, sotto la regia dalla Pro Loco, con appuntamento alle 15 a piazza Villacidro. Alla stessa ora si svolgerà un evento in maschera a Torrimpietra in via Francesco Marcolini. Sempre sabato 1 marzo previste, alle ore 14.30, feste nelle parrocchie Stella Maris e Santa Paola Frassinetti a Isola Sacra e nell’oratorio della chiesta S. Luigi Gonzaga di Focene. Domenica 2 marzo in programma la 39ma edizione del “Carnevale di Fregene” con la parata di carri, gruppi mascherati, sbandieratori e trampolieri che inizierà alle ore 14 da viale della Pineta all’incrocio con via Sestri Levante. Al termine le premiazioni delle maschere migliori. L’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino, è organizzato dalla Proloco di Fregene Maccarese in collaborazione con il gruppo “Carnevale maccaresano”. La parola “Fine” alle tante manifestazioni in maschera verrà scritta domenica 9 marzo a Fiumicino città dalla Pro Loco con la 35ma edizione del “Carnevale a mare”. Dalle ore 10 isola pedonale nel Borgo Valadier, con musica e mercatino. Alle 15.30, sfilata dei gruppi mascherati aperta da “Saltafiume”, la maschera simbolo del Carnevale.