Bonetti conquista il pubblico: prima da tutto esaurito

Sala sold out all’Uci Cinemas per “Tre Sorelle (una comune privata)”. Il regista di Fiumicino trionfa e raddoppia le proiezioni

di Fernanda De Nitto

Buona la prima per il film di Leonardo Bonetti “Tre Sorelle (una comune privata)” che nella proiezione di anteprima della pellicola ha registrato un tutto esaurito. Infatti la sala dell’Uci Cinemas del Parco Leonardo era sold out per la prima visione del regista di Fiumicino, che racconta di una favola moderna sul mondo giovanile e universitario.

Visto il successo ottenuto la pellicola sarà nuovamente proiettata nelle date di venerdì 20 febbraio, alle ore 20.00 e di domenica 22 febbraio, alle ore 11.00, sempre presso l’Uci Cinemas del Parco Leonardo.

La storia realizzata da Leonardo Bonetti, che ha curato sia la regia che il soggetto e la sceneggiatura, è quella di tre giovani sorelle che convivono con i rispettivi ragazzi in un appartamento in affitto nel quartiere universitario di Roma, dove studiano discipline artistiche, tra lotte studentesche e crisi sentimentali nel bisogno di un’emancipazione collettiva. Alcune delle scene sono state giate proprio a Fiumicino sia negli spazi interni della Biblioteca “Giulio Regeni”, a Villa Guglielmi, sia presso il Centro Anziani “Giuseppe Catalani”. Per gli spazi esterni, dato che il film è ambientato prevalentemente in un contesto universitario, sono stati utilizzati i reali ambienti dell’ateneo romano.

“Ci stiamo dedicando anima e corpo alla promozione del film che alla prima ci ha fatto emozionare nel vedere una sala completamente gremita di amici, persone del settore, critici cinematografici, artisti, attori teatrali e tantissima gente, di Fiumicino e del litorale, interessata a vedere il film – sottolinea il regista Leonardo Bonetti – Ad oggi la pellicola è già stata selezionata al festival ‘Roma Prisma Film Awards’ ed è in concorso presso diverse rassegne cinematografiche nazionali ed estere. La distribuzione del film si sta evolvendo nel migliore dei modi con diversi appuntamenti ed occasioni dedicate alla proiezione e visione della nostra storia giovanile” conclude Bonetti.

Oltre le due repliche previste al Parco Leonardo per le giornate del 20 e 22 febbraio, il film “Tre sorelle (una comune privata)”, sarà proiettato il prossimo 18 marzo presso il Teatro del Lido di Ostia, nel contesto di una serata evento, con la partecipazione di critici cinematografici e artisti.

A seguire dal 19 marzo la pellicola sarà in visione sulla piattaforma di “Amazon Prime Video” e successivamente anche su altre piattaforme presenti nel circuito nazionale.