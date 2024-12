Aranova, grande successo per il concerto “Natale in Musica”

Severini: “Questo evento è l’esempio concreto di quanto la musica e la cultura possano unire la comunità”

Un evento unico ha animato la serata del 28 dicembre ad Aranova, dove la parrocchia si è trasformata in un vero e proprio auditorium per ospitare il concerto “Natale in Musica”. Diretto dal Maestro Demo Morselli e impreziosita dalla voce di Marcello Cirillo, l’evento ha regalato uno spettacolo di alto livello ai molti cittadini presenti.

L’iniziativa, resa possibile grazie al sostegno della Regione Lazio e dell’Amministrazione comunale di Fiumicino, ha rappresentato un’occasione di condivisione e tradizione natalizia.

Alla serata hanno partecipato anche numerose autorità istituzionali: per il Comune di Fiumicino erano presenti il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e la Consigliera, Francesca De Pascali. Per la Regione Lazio il Vice Presidente del Consiglio Giuseppe Emanuele Cangemi e la Consigliera Michela Califano.

“Serate come queste sono l’esempio concreto di quanto la musica e la cultura possano unire la comunità, soprattutto in momenti di festa come il Natale – ha dichiarato Roberto Severini – Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida iniziativa tra cui Don Michael Joser, che ha messo a disposizione la parrocchia. L’ Amministrazione comunale continuerà a promuovere e sostenere eventi culturali sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e offrire ai cittadini momenti di bellezza e condivisione”.