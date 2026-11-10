Al Museo del Saxofono torna l’International Saxophone Meeting

Tre giorni di concerti e incontri tra tradizione, sperimentazione e nuove tecnologie

di Dario Nottola

Tre giorni di musica, culture e nuovi orizzonti sonori, con artisti provenienti da diversi Paesi e un programma che attraversa la contemporaneità, la musica elettronica, il repertorio classico, il jazz, l’improvvisazione e le suggestioni latino-americane.

Dal 20 al 22 novembre torna l’International Saxophone Meeting – Città di Fiumicino, giunto alla sua quarta edizione e organizzato dal Museo del Saxofono di Maccarese, con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale di Fiumicino e la collaborazione delle storiche case costruttrici Rampone & Cazzani e Henri SELMER Paris.

Un appuntamento internazionale che riunisce musicisti e interpreti provenienti da Thailandia, Argentina, Cina, Taiwan, Canada, Spagna e Italia, trasformando il territorio di Fiumicino in un luogo di incontro e confronto tra culture, esperienze artistiche e differenti linguaggi musicali.

Il tema scelto per questa edizione, «Identità, culture e nuovi orizzonti sonori», sintetizza la vocazione della manifestazione: esplorare le molteplici possibilità espressive del saxofono, mettendo in relazione tradizione e innovazione, ricerca musicale e sperimentazione, memoria storica e nuove tecnologie.

IL PROGRAMMA

Venerdì 20 novembre 2026

Ore 11.30 – Concerto “Contemporary Music for Fiumicino City” – Istituto Porto Romano di Fiumicino

Shyen Lee (Taiwan), saxofonista e docente presso la Mahidol University in Thailandia; William Street (Canada), concertista e docente di saxofono alla University of Alberta; Pathorn Srikaranonda (Thailandia), saxofonista, compositore e professore universitario, fondatore e presidente della Saxophone Association Thailand; Runkun Li (Cina), saxofonista jazz, docente al Sichuan Conservatory of Music e primo musicista cinese a conseguire un dottorato in Jazz Studies.

Ore 17.00 – “Beyond the Sound” – Istituto Porto Romano di Fiumicino

Un incontro musicale dedicato alla ricerca timbrica e alle nuove possibilità espressive del saxofono, con Pathorn Srikaranonda, William Street, Shyen Lee, Zhengjun Liu e Susanna Pagano.

Per motivi organizzativi, la sede dei concerti potrà subire variazioni, che saranno eventualmente comunicate attraverso i canali ufficiali del Museo.

Ore 21.30 – Concerto “SAXDROID 3 – CONTEMPORARY MUSIC for Enzo Filippetti” – Museo del Saxofono

Progetto affidato al maestro Enzo Filippetti, saxofonista e docente al Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma. Interprete di riferimento della musica contemporanea, svolge da oltre quarant’anni un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero ed è particolarmente impegnato nello sviluppo del repertorio e nella ricerca sulle possibilità espressive del saxofono, anche in dialogo con l’elettronica.

Sabato 21 novembre 2026

Ore 11.30 – “WHEN HISTORY SPEAKS – Incontra Adolphe Sax” – Museo del Saxofono

Il Museo ospiterà la presentazione del nuovo sistema interattivo di visita museale. Realizzato dalla società Aworan con il contributo della Regione Lazio, il progetto introduce un’esperienza innovativa e personalizzata, guidata da una ricostruzione virtuale di Adolphe Sax. Sarà proprio l’inventore del saxofono ad accogliere simbolicamente i visitatori, accompagnandoli alla scoperta del patrimonio museale attraverso percorsi di conoscenza differenziati e nuove modalità di interazione.

Un progetto che coniuga storia, innovazione tecnologica e divulgazione culturale, ampliando le possibilità di accesso e fruizione del Museo e offrendo un’esperienza disponibile in 47 lingue.

Ore 17.30 – “THE SHAPE OF THE INVISIBLE” – Museo del Saxofono

Con il saxofonista spagnolo Javier Linares, professore titolare della cattedra di saxofono presso il Real Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” di Granada e attivo sulla scena concertistica internazionale come solista e camerista. Al suo fianco, la pianista Elena Frutos. Un viaggio musicale tra poesia, sentimenti e suggestioni, attraverso alcune delle pagine più significative del repertorio classico.

Ore 21.30 – “JAVIER GIROTTO MEETS THE ALMA QUARTET” – Museo del Saxofono

Il saxofonista argentino Javier Girotto, diplomato in Professional Music “Cum Magna Laude” al Berklee College of Music di Boston, è tra i protagonisti del jazz internazionale. Fondatore degli Aires Tango e compositore dalla forte identità musicale, ha collaborato anche con l’Orchestre National de Jazz di Parigi. Incontrerà l’Alma Saxophone Quartetin un progetto che intreccia tango, improvvisazione e composizione originale.

Tutti gli artisti si esibiranno con saxofoni della storica azienda italiana Rampone & Cazzani, partner della manifestazione.

Domenica 22 novembre 2026

Ore 11.30 – “JOHN COLTRANE TRIBUTE” – Borgo di Tragliata

Un omaggio a una delle figure più influenti della storia del jazz. Protagonisti saranno Pathorn Srikaranonda e Runkun Li, affiancati da Alessandro Crispolti al pianoforte, Christian Antinozzi al contrabbasso e Alfredo Romeo alla batteria. L’appuntamento sarà anche l’occasione per la presentazione in anteprima nazionale del nuovo saxofono soprano Henri SELMER Paris Signature, in collaborazione con la storica casa costruttrice francese. Un’occasione per esplorare le potenzialità espressive del nuovo strumento nel linguaggio jazzistico, attraverso un omaggio a John Coltrane.

Ore 18.00 – “ALTO RITMO” – Museo del Saxofono

Incontro tra il saxofonista Jacopo Taddei, tra i più affermati interpreti italiani della scena classica internazionale, definito «Sax Hero» dal Corriere della Sera e vincitore di 26 primi premi assoluti in concorsi nazionali e internazionali, membro del SIGNUM Saxophone Quartet di Colonia, in Germania, e primo saxofono soprano del Teatro Regio di Torino, e il fisarmonicista Samuele Telari, interprete di rilievo internazionale. Un dialogo musicale di grande virtuosismo e ricchezza espressiva, che attraversa il Novecento tra musica colta, jazz, tradizione popolare e suggestioni latino-americane.

L’International Saxophone Meeting rappresenta molto più di una rassegna concertistica: è un progetto culturale che mette al centro uno strumento capace, per la sua straordinaria versatilità, di attraversare epoche, generi e culture differenti.

La presenza di artisti provenienti da sette Paesi, il confronto tra interpreti di diversa formazione, la collaborazione con importanti aziende costruttrici e l’attenzione alle nuove tecnologie confermano la vocazione del Museo del Saxofono a essere un punto di riferimento internazionale per la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione della cultura di questo straordinario strumento.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti.