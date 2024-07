Ad Ostia grandi registi ed attori al “Punta Sacra Film Fest”

Dal 16 al 24 luglio nove serate gratuite di proiezioni di film presentati da protagonisti del Cinema italiano.

di Dario Nottola

Dal 16 al 24 luglio, nell’arena dell’Idroscalo di Ostia, in Piazza dei Piroscafi, andrà in scena la terza edizione del “Punta Sacra Film Fest”: saranno nove serate di proiezioni (ad ingresso libero fino ad esaurimento posti) con ospiti registi ed attori di primo piano che, alle 20.30, presenteranno le loro opere che hanno segnato la stagione cinematografica. A partire da Barbara Ronchi e Gianluca Santoni (16 luglio) seguita poi da Micaela Ramazzotti (28), Milena Mancini ed Ivano De Matteo (19) Michele Riondino (20), Matteo Garrone (21), Giovanni Veronesi (22), Luna Gualano (23) , a chiudere con Vinicio Marchioni (24).

Con la loro presenza in piazza, andranno a sostegno dei tanti testimoni di bellezza che quotidianamente agiscono per trasformare il loro “borgo”, in un luogo di speranza, giustizia e libertà. Il festival estivo è caratterizzato, infatti, dal confronto tra ospiti, abitanti della comunità e pubblico.

Punta Sacra Film Festival è una realtà unica nel suo genere. Lontana dalle mappe culturali della città e dalla logica commerciale dell’industria cinematografica. Il festival nasce dall’incontro tra Alice nella città e la regista Francesca Mazzoleni che insieme ai ragazzi dell’idroscalo, protagonisti del suo documentario Punta Sacra, hanno dato vita ad una nuova fruizione di questo spazio pubblico, restituendolo attraverso il cinema, alla sua natura di luogo d’incontro e condivisione.

Il progetto nasce anche dal grande bisogno di confronto, tra i giovani e gli autori offrendo spunti reciproci per riflessioni ampie sul mondo che ci circonda, stimolando la curiosità e focalizzando l’attenzione e l’interesse dello spettatore non solo su una proposta di cinema di qualità, ma puntando su un luogo capace di fornire uno sguardo alternativo sul mondo e su un nuovo spazio della città.

A inaugurare l’evento, martedì 16 luglio, sarà l’opera prima “Io e il secco” di Gianluca Santoni. A presentare il film saranno il regista e la protagonista Barbara Ronchi.

Giovedì 18 “Felicità”, pluripremiato esordio dell’attrice Micaela Ramazzotti; sabato 20 “Palazzina Laf“, primo film da regista dell’attore Michele Riondino, vincitore di due David di Donatello e quattro Nastri d’Argento. Entrambi i film saranno introdotti dai registi.

Matteo Garrone, venerdì 19, introdurrà “Io Capitano”, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia con il Leone d’Argento per la regia e con il premio Mastroianni al suo giovanissimo protagonista Seydou Sarr e vincitore di 7 David di Donatello e 7 Nastri d’Argento. Il regista Ivano De Matteo e Milena Mancini presenteranno “Mia” domenica 21.

Lunedì 22 sarà Giovanni Veronesi ad incontrare il pubblico prima della proiezione del film “Romeo è Giulietta“; il 23 Luna Gualano introdurrà il fantasy urbano “La guerra del Tiburtino III“. Grande chiusura il 24 con il film campione d’incassi “C’è ancora domani”, acclamato esordio alla regia di Paola Cortellesi, alla presenza di uno dei protagonisti, l’attore Vinicio Marchioni, vincitore al Nastro D’Argento come Personaggio dell’anno.

In questi primi due anni Punta Sacra Film Festival si è dimostrato uno “strumento formidabile per connettere persone, luoghi, arti, paesaggi e tradizioni. Uno spazio di resistenza cinematografica, che nel tempo è diventato per i ragazzi che lo vivono, un valore per lo sviluppo locale e per la rigenerazione urbana, suscitando – finalmente – un’immagine positiva del luogo che lo ospita”.