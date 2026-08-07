A Ostia tornano le “Notti delle Stelle” nell’Oasi Lipu

Il 9 e 10 agosto osservazioni del cielo, laboratori e incontri sulla biodiversità

di Dario Nottola

Il 9 e 10 agosto presso l’Oasi Lipu CHM di Ostia tornano le “Notti delle Stelle“, organizzate dalla Lipu per ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti e vivere la biodiversità nel cuore dell’estate.

Le Notti delle Stelle nelle Oasi e Riserve della Lipu uniscono la magia della volta celeste a quella del mondo naturale, in un’esperienza unica e sempre nuova. Il team Lipu accoglierà i partecipanti e, con l’aiuto di appassionati astrofili, li condurrà alla visione delle stelle e alla scoperta dei rumori, dei suoni e dei profumi della natura.

Presso l’Oasi Lipu CHM di Ostia, scrigno di biodiversità restituito alla natura, in cui sono state censite ben 220 specie di uccelli, avrà luogo una due giorni ricca di appuntamenti alla scoperta della biodiversità, adatta a partecipanti di tutte le età.

Domenica 9, al via alle 17 con laboratori dedicati ai più piccoli (su prenotazione). Il Centro Habitat Mediterraneo LIPU Ostia, a due passi dal porto turistico di Roma, ospita alle 17.30 Alessandra Tomassini, presidente dell’Associazione Tutela Pipistrelli, che terrà un incontro per conoscere meglio i “signori della notte”. A seguire, il personale del CRFS LIPU di Roma effettuerà la liberazione di un uccello. La serata al CHM prosegue dalle 21 con l’osservazione del cielo stellato, coadiuvata dal personale dell’Associazione Tuscolana Astronomia, e l’osservazione degli animali notturni. Lunedì 10 agosto un altro pomeriggio dedicato alla natura, che sarà dedicato al lupo. Di seguito il programma completo.

Domenica 9 agosto

Ore 17:00 – Laboratori didattici per bambini (su prenotazione)

Tra i laboratori in programma:

Costruiamo le bombe di semi

Scopriamo la collezione scientifica dell’Oasi, con osservazioni al microscopio

Altri laboratori naturalistici

Ore 17:30 – Nel mondo dei pipistrelli: sfatiamo i miti e scopriamo i signori della notte

Con Alessandra Tomassini, naturalista, esperta di chirotteri e presidente dell’Associazione Tutela Pipistrelli.

Ore 18:30 – Liberazione animale

A cura del CRFS della Lipu a Roma.

Ore 20:00 – Cena libera

Ore 22:00 – Osservazione del cielo stellato

A cura dell’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA).

Un viaggio tra costellazioni, pianeti e oggetti del cielo profondo con telescopi e spiegazioni degli astrofili dell’Associazione.

La notte degli insetti

Osservazione degli insetti notturni dell’Oasi con l’utilizzo del telo luminoso.

Lunedì 10 agosto – Pomeriggio dedicato al lupo

Un animale meraviglioso, troppo spesso conosciuto attraverso falsi miti.

Ore 17:00 – Storie di lupi – Gianluca Damiani, biologo e fotografo naturalista

Incontro divulgativo per conoscere il lupo. Attraverso il racconto del suo libro “Storie di lupi”, immagini e video, si scopre la vita dei lupi, il loro ritorno in Italia, il loro ruolo negli ecosistemi e le minacce che li mettono a rischio.

Ore 18:00 – LIFE Wild Wolf

Con Francesco Belghazi, biologo naturalista. Presentazione del progetto europeo LIFE Wild Wolf, dedicato allo studio del lupo negli ambienti periurbani e alle strategie per favorire una corretta convivenza tra uomo e fauna selvatica.

Ore 18:30 – Visita dell’Oasi

Visita accompagnata dai birdwatchers dell’Oasi al tramonto, con osservazione degli uccelli.

Ore 18:45 – Yoga serale nella natura (su prenotazione)

Con Valentina Valente, insegnante di yoga. Una pratica di rilassamento immersi nei suoni e nei colori del tramonto.

Per richiedere informazioni o per prenotazioni scrivere a: chm.ostia@lipu.it – T. +39 375 520 6522

Appuntamento presso il Centro Visite Mario Pastore – Oasi Lipu CHM di Ostia – Parcheggio Porto Turistico di Roma – Via dell’Idroscalo – Lido di Ostia. Domenica 9 agosto passa con noi “La notte delle stelle”.