A Ostia torna il Puntasacra Film Fest: dieci serate di cinema gratuito sotto le stelle

Dall’11 al 20 luglio in Piazza dei Piroscafi, proiezioni, incontri e i film che hanno segnato il cinema contemporaneo.

di Dario Nottola

Torna il grande cinema estivo all’Idroscalo di Ostia per la quarta edizione del “PUNTASACRA FILM FEST 2025“: in Piazza dei Piroscafi dall’11 al 20 luglio con ingresso gratuito.

Dieci giorni di proiezioni sotto le stelle, con grandi ospiti e titoli che hanno fatto la storia del cinema recente. Il Puntasacra Film Fest è promosso e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura di Roma in collaborazione con l’Associazione culturale Playtown Roma e con il supporto di Zètema Progetto Cultura.

“Dal 11 al 20 luglio 2025, torneremo a Punta Sacra per un appuntamento che si rinnova anno per anno con Silvia Fontana, una delle giovanissime protagoniste del documentario di Francesca Mazzoleni da cui prende il nome questa preziosa rassegna di cinema – sottolinea sui social Alice nella Città – Quattro anni fa le avevamo promesso che saremmo venuti a proiettare i film davanti casa sua, dove nessuno pensava si potesse fare. Oggi Silvia, Claudio, Francesca, Franca e tutti i ragazzi della spiaggetta, sono diventati il motivo per cui torniamo. Con noi tanti amici registi e attori che con la loro presenza in piazza, sostengono una comunità che quotidianamente combatte l’immagine stereotipata che le persone hanno di questi luoghi. Un progetto di resistenza cinematografica che parla a tutte le generazioni e che coinvolge spettatori e spettatrici da ogni parte della città. Vi aspettiamo!”.

Il programma completo:

Venerdì 11 luglio

“Non essere cattivo” di Claudio Caligari, a 10 anni dall’uscita. Presentano l’attore Luca Marinelli, lo scrittore Giordano Meacci e il produttore Simone Isola

Sabato 12 luglio

“Caro diario” di Nanni Moretti, introdotto dalla giornalista Ilaria Ravarino

Domenica 13 luglio

” Linda e il pollo”, film d’animazione pluripremiato. Ospite la regista e sceneggiatrice Chiara Malta

Lunedì 14 luglio

“Luce” di Silvia Luzi e Luca Bellino, con la partecipazione degli autori e della scrittrice Teresa Ciabatti

Martedì 15 luglio

“Il tempo che ci vuole” di Francesca Comencini, celebrato omaggio al padre Luigi. In dialogo con la regista e il direttore della fotografia Luca Bigazzi

Mercoledì 16 luglio

“Non sono quello che sono”, una moderna rilettura dell’Otello. A presentarlo il regista e interprete Edoardo Leo official

Giovedì 17 luglio

“La città proibita”, kung-fu movie firmato Gabriele Mainetti

Venerdì 18 luglio

“Il giardino delle vergini suicide”, film cult diretto da Sofia Coppola, introdotto da Vittoria Puccini

Sabato 19 luglio

Incontro con lo scrittore Nicola La Gioia: “La guerra come malattia della specie”, in collaborazione con il Festival Internazionale di Roma Letterature. A seguire, “Accattone” di Pier Paolo Pasolini, nel 50esimo anniversario della sua morte.

Domenica 20 luglio

“Vita da grandi” acclamata opera prima di Greta Scarano, presentata dalla regista a chiusura del Festival