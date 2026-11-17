A Maccarese debutta “Più vicino a Fiumicino”

Domenica 22 novembre lo spettacolo diretto da Alessio Chiodini. Un viaggio tra quattro epoche, storia e tradizioni gastronomiche

di Dario Nottola

Domenica 22 novembre, alle 19, debutta a Maccarese “Più vicino a Fiumicino”, il nuovo spettacolo diretto da Alessio Chiodini. L’opera teatrale originale, promossa dall’associazione Stratos con il contributo della Regione Lazio e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Fiumicino, attraversa quattro epoche storiche tra Tevere, mare e tradizioni gastronomiche.

Appuntamento a ingresso gratuito alle ore 19 presso la Casa della Partecipazione di Maccarese. Un viaggio emozionante tra il Tevere e il mare, tra le dune del Litorale Romano e le storie di chi ha fatto di questa terra la propria casa. Un omaggio alla Fiumicino dei pescatori, delle osterie, delle attese e delle conversazioni senza fretta, in contrapposizione ai ritmi frenetici della modernità.

Con un cast di nove attori, lo spettacolo è promosso dall’associazione sportiva dilettantistica e culturale STRATOS Sport&Dance Studio ed è realizzato con il contributo della Regione Lazio, rientrando tra i progetti selezionati nell’ambito dell’Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico, ambientale e paesaggistico della città.

Lo spettacolo: quattro epoche attorno a una tavola

In teatro il tempo può piegarsi e saltare decenni. Ambientato in un locale che cambia volto ma conserva la stessa anima, lo spettacolo intreccia le vicende di un uomo e di una donna attraverso quattro epoche.

Qui il cibo, dagli spaghetti alle vongole al baccalà in umido, fino all’anguilla al fuoco lento, diventa memoria viva e testimone silenzioso di amori, partenze e ritorni:

1923 – Osteria sul Tevere: la vita dei pescatori, le paludi e la cultura popolare del fiume.

la vita dei pescatori, le paludi e la cultura popolare del fiume. Anni ’40 – Isola Sacra: gli anni della guerra, le dune, la macchia mediterranea e la resilienza delle famiglie.

gli anni della guerra, le dune, la macchia mediterranea e la resilienza delle famiglie. 1967 – Il Molo: il boom economico, i pescherecci, il mercato del pesce e il vento del Tirreno.

il boom economico, i pescherecci, il mercato del pesce e il vento del Tirreno. Oggi – Il Molo e la Riserva: la città contemporanea, tra aerei in ritardo, telefoni scarichi e il bisogno di riscoprire il valore della lentezza.

“L’idea dello spettacolo è nata in pieno agosto da una telefonata del presidente Enrico Folegnani, che mi ha sfidato a raccontare l’anima di questo territorio – spiega l’autore e regista Alessio Chiodini –. Per farlo bastava guardarsi intorno: Fiumicino attraversa epoche diverse, ma conserva intatto il legame con l’acqua, la terra e la tavola, dove certe ricette si tramandano non solo attraverso gli ingredienti, ma attraverso le persone. Questo testo vuole ricordarci di fermarci ad ascoltare il rumore del mare, perché il vero viaggio non è sempre quello che ci porta lontano, ma quello che ci permette di arrivare più vicino a un luogo, alla sua storia e a noi stessi”.

“Come associazione radicata sul territorio, abbiamo accolto con grande entusiasmo l’opportunità offerta dal bando comunale per regalare alla città un’opera inedita e profonda – dichiara Enrico Folegnani, presidente di Stratos –. Grazie alla sensibilità artistica di Alessio Chiodini e a una squadra straordinaria di attori e professionisti, portiamo in scena non solo uno spettacolo, ma un racconto nato per custodire le radici e l’identità della nostra comunità”.

“Più vicino a Fiumicino” proseguirà, oltre il debutto, con alcuni incontri di divulgazione e approfondimento con l’autore rivolti agli istituti scolastici del territorio e con la partecipazione all’evento conclusivo organizzato dall’amministrazione comunale il 20 dicembre al Pala Fersini.