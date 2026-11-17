Litorale Romano, un volume sui mammiferi per i 30 anni della Riserva

Il libro documenta 53 specie tra ambienti terrestri e marini. Presentazione il 12 dicembre a Maccarese

Esce il nuovo volume scientifico e divulgativo “I mammiferi della Riserva Naturale Statale Litorale Romano. Ambienti, tecniche di monitoraggio, ecologia e conservazione”, firmato dai naturalisti Riccardo Di Giuseppe e Mauro Grano, studiosi impegnati da lungo tempo in ricerche e pubblicazioni scientifiche dedicate alla biodiversità di quest’area protetta. L’opera, ideata, promossa e curata da Programma Natura APS ed edita dalla Fondazione Catalano, rappresenta il primo quadro completo dedicato alla mammalofauna del Litorale Romano.

Il progetto è stato realizzato con il contributo della Regione Lazio e con il patrocinio del Comune di Fiumicino, nell’ambito delle celebrazioni per il trentennale della Riserva Naturale Statale Litorale Romano. La pubblicazione coincide inoltre con un’altra storica ricorrenza ambientale del territorio: i quarant’anni dalla nascita dell’Oasi WWF di Macchiagrande di Fregene, gestita dal 1986.

Un mosaico di biodiversità alle porte della Capitale

Il libro raccoglie anni di ricerche sul campo, dati storici e attività di monitoraggio condotte nei 15.900 ettari della Riserva, compresi tra i comuni di Roma e Fiumicino. Gli autori documentano 53 specie, analizzando non solo la fauna terrestre che popola dune, pinete, foreste sempreverdi, macchia mediterranea, zone umide, agroecosistema e tratti del Tevere, ma anche i mammiferi marini presenti nelle acque antistanti la costa, attraverso avvistamenti e dati sugli spiaggiamenti.

Concepito con un linguaggio chiaro e accessibile a tutti, dagli studenti ai semplici appassionati di natura e a tutti i cittadini, il volume analizza innanzitutto la geologia, il clima e gli ambienti della Riserva. Segue una sezione dedicata alle tecniche di rilevamento, come il fototrappolaggio, lo studio delle tracce e il monitoraggio acustico, fino alle schede dettagliate di ogni singola specie. Ampio spazio è dedicato alle minacce causate dalla pressione antropica, come la frammentazione degli habitat e l’impatto delle infrastrutture viarie, con un approfondimento specifico sulla tutela dei pipistrelli.

La presentazione ufficiale

Il volume sarà presentato ufficialmente al pubblico sabato 12 dicembre 2026 alle ore 17:00, presso la Sala della Musica del Castello San Giorgio di Maccarese (per gentile concessione della Maccarese SpA Società Agricola Benefit). L’ingresso è libero.

Per informazioni: info@programmanatura.it