Fiumicino, rinnovata per un anno la collaborazione con Acea Ato 2

Confermato il Punto di Contatto per i servizi idrici negli uffici comunali di piazza G.B. Grassi

Il Comune di Fiumicino rinnova per un altro anno la collaborazione con Acea Ato 2 per garantire la continuità del Punto di Contatto dedicato ai servizi idrici, situato presso gli uffici comunali di piazza G.B. Grassi 4.

Il rinnovo del protocollo d’intesa, previsto dalla proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta comunale, consentirà ai cittadini di continuare a usufruire di un servizio di assistenza senza doversi recare presso gli sportelli territoriali di Acea.

Attraverso le apparecchiature disponibili nella sede comunale, gli utenti possono collegarsi in videochiamata con gli operatori Acea e ricevere informazioni e assistenza sulle pratiche relative al servizio idrico. Il personale comunale presente sul posto garantisce l’accoglienza e il supporto necessario per utilizzare lo sportello digitale.

“Con il rinnovo di questo servizio confermiamo la volontà dell’Amministrazione di rendere più semplice il rapporto tra i cittadini e i gestori dei servizi essenziali – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Giovanna Onorati –. Il Punto di Contatto Acea è un riferimento importante per il territorio, soprattutto per le persone anziane e per chi incontra difficoltà nell’utilizzo delle piattaforme digitali. Mantenere questo presidio significa ridurre gli spostamenti e garantire a tutti la possibilità di ricevere informazioni e supporto in modo semplice e diretto”.