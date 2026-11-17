Fiumicino, matrimoni e unioni civili: prorogate al 31 marzo 2027 le autorizzazioni per le sedi esterne

Il Comune avvierà una nuova manifestazione di interesse per individuare ulteriori spazi o confermare quelli già autorizzati

La Giunta comunale di Fiumicino ha prorogato fino al 31 marzo 2027 le autorizzazioni per celebrare matrimoni e unioni civili nelle strutture del territorio già abilitate. La proroga consentirà di continuare a utilizzare queste sedi in attesa di una nuova manifestazione di interesse per individuare ulteriori spazi o confermare quelli già autorizzati.

La delibera prevede infatti l’avvio di un percorso per selezionare strutture e spazi privati di particolare interesse storico, culturale, ambientale e turistico, che potranno essere messi a disposizione per la celebrazione di matrimoni e unioni civili anche al di fuori della Casa comunale.

L’obiettivo è valorizzare le caratteristiche e le bellezze del territorio, offrendo alle coppie la possibilità di scegliere luoghi suggestivi e rappresentativi dell’identità locale per celebrare un momento importante della propria vita.

Il provvedimento conferma inoltre le tariffe previste per le celebrazioni nelle sedi autorizzate, pari a 550 euro per i residenti e 1.100 euro per i non residenti.