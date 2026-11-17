Fiumicino, Giornata Nazionale degli Alberi: piantumazione collettiva al Parco delle Idee

Il 21 novembre l’iniziativa promossa da Eidos in Rete ODV con la partecipazione di cittadini, famiglie e alunni dell’Istituto Comprensivo G.B. Grassi

Sabato 21 novembre 2026, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, il Parco delle Idee di Parco Leonardo, in via Copenaghen, ospiterà un’iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente.

L’evento, organizzato dall’associazione Eidos in Rete ODV e patrocinato dal Comune di Fiumicino, vedrà la partecipazione dei cittadini, delle famiglie e degli alunni dell’Istituto Comprensivo G.B. Grassi, che saranno coinvolti in una piantumazione collettiva. Sarà presente l’assessore all’Ambiente Stefano Costa, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Fiumicino.

L’iniziativa prevede che ogni sezione scolastica adotti un albero insieme alle famiglie volontarie, promuovendo un percorso di sensibilizzazione sull’importanza del patrimonio arboreo e sulla responsabilità condivisa nella cura degli spazi verdi.

La giornata prenderà il via alle ore 9.30 con la preparazione delle buche per la messa a dimora degli alberi. Alle ore 10.00inizierà la piantumazione collettiva.