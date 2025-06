A Fiumicino arriva domani e domenica la ‘Fiera del Disco di Roma’

Domani e domenica 15 giugno, con ingresso gratuito a partire dalle 10, a Fiumicino arriva la “Fiera del Disco di Roma”, il più importante evento collezionistico della Capitale dedicato agli appassionati della musica. Al Centro Da Vinci, in via Lucio Battisti, ci saranno 30 espositori provenienti da tutta Italia con migliaia di vinili, cd, poster, riviste, oggettistica, memorabilia, accessori vintage. Il tutto avvolto dalle note di performance eseguite dal vivo e accompagnato da incontri tra musicisti-lettori.

Domani, alle 16.30, sul palco ci sarà Danilo Contaldo, in arte “Danilo da Fiumicino” con il il suo libro “Roma – Guida per romani, stranieri, scettici e innamorati“. Alle 17.30, in occasione del 50° anniversario dal suo debutto cinematografico, Cinevox Records, in collaborazione con Beat Records Company, presenterà la prima stampa ufficiale su vinile della colonna sonora originale, composta da Fabio Frizzi, in collaborazione di Vince Tempera e Franco Bixio, del film “Fantozzi”. Oltre alla celebre “Ballata di Fantozzi”, questa edizione da collezione (limitata a 500 copie su LP crystal bianco trasparente) raccoglie anche brani come “L’Impiegatango”, o quelli che accompagnano i tentativi di approccio del ragioniere con la signorina Silvani. O che ancora descrivono le allucinazioni durante le scorribande con Filini… La copertina riprende inoltre la famosa scena “della crocifissione in sala mensa” e, sul retro, una riproduzione di una busta-foto dell’epoca che ritrae un altro momento epico: quello della “partita di calcio scapoli contro ammogliati”.

Alla presentazione Emanuele Salce, figlio del regista Luciano, e – per la prima volta assoluta insieme – i musicisti Franco Bixio, Fabio Frizzi, Vince Tempera. Alle 18.30 in scena i “Fears&Tears“, band tributo ai Tears for Fears, il gruppo di culto britannico, con Curt Smith e Roland Orzabal, degli anni 80 ma ancora in auge oggi in tutto il mondo con successi intramontabili come “Shout”, “Everybody wants to rule the world” e “Mad world”, Domenica, alle 11, ad aprire le danze, una scuola di sport, ballo e teatro del territorio che si esibirà in coreografie di Hip Hop e Modern e brani musicali sulle note di celebri colonne sonore. La Fiera chiuderà alle 18.30 con un altro live, quello dei “Jericho”, band tributo nata per celebrare i grandi classici del rock dagli anni ’60 agli anni ’90.