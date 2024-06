Silvestro Girgenti è il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino

Sostituisce il Capitano di Vascello, Giuseppe Strano, che si trasferirà al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto

di Umberto Serenelli

Passaggio di consegne alla Capitaneria di porto di Roma-Fiumicino. Oggi, alle ore 18:30, il Capitano di Vascello, Giuseppe Strano, lascerà ufficialmente l’incarico di Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Roma al Capitano di Vascello, Silvestro Girgenti, proveniente dalla segreteria del vice-ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi.

Dopo tre anni di intenso lavoro il Comandante Strano lascia la struttura di viale Traiano per andare a ricoprire un incarico di prestigio presso il 2° Reparto affari Giuridici e Servizi di istituto del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. Al passaggio del testimone sarà presente il vice-ministro Rixi, del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera e del Direttore marittimo di Civitavecchia.

La cerimonia, che si svolgerà nel piazzale interno della Capitaneria, sarà anche un’occasione per condividere bilancio degli interventi effettuati in mare dalle motovedette della Guardia costiera, operazioni seguite da vicino dal Comandante Strano.

Il neo-comandate Girgenti è nato a Palermo il 4 novembre del 1968 e si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Palermo nel 1991. Nello stesso anno si specializza in Marketing strategico operativo e delle vendite. Alla fine del 1999 ha frequentato, presso l’Accademia Navale di Livorno, il Corso di perfezionamento attraverso cui ha ottenuto il passaggio al grado superiore. Dal 23 agosto 2004 è stato destinato alla Capitaneria di porto di Porto Empedocle dove ha conseguito eccellenti risultati in vari incarichi, tra cui, Capo Sezione Demanio-Contenzioso Demanio, Ambiente e Capo Nucleo Operativo Difesa Mare. Dall’agosto 2004 al settembre 2006 è stato Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Marsala. A gennaio 2008 viene promosso Capitano di Corvetta. Dal 2016 al 2018 è responsabile del Compartimento Marittimo e Comandante della Capitaneria di porto di Pesaro. A gennaio 2020 ottiene il grado di Capitano di Vascello. Da ottobre 2022 a giugno 2024 è stato appunto consigliere del vice-ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi.